英超｜基艾沙暗示今夏或离队 冀争取更多上阵机会

利物浦翼锋费达历高基艾沙（Federico Chiesa）承认，正考虑于今夏离开球队，以争取更多上阵时间。这名28岁意大利国脚上季在英超仅获1次正选机会，并表示将于季前集训后与新任主帅伊拉奥拿及球会管理层商讨未来，再作最终决定。

基艾沙接受《米兰体育报》访问时表示：「我希望上阵比赛，如果无法在英超获得稳定机会，便需要到其他地方寻找机会。过去一季我的上阵时间相当有限，我会先随队前往美国参加季前集训，之后再与球会及伊拉奥拿会面，看看未来如何发展。」

基艾沙考虑离开利物浦。法新社

基艾沙认为自己在利物浦上阵时间有限。法新社

冬窗曾有机会他投

据报，重返意甲是基艾沙目前最有可能的选择，但他强调自己对所有可能性均持开放态度。事实上，今年1月转会窗期间，基艾沙曾有机会离队，但由于利物浦当时受到伤兵问题影响，加上沙拿需出战非洲国家杯，球会最终决定将他留队。

基艾沙透露：「自2026年开始以来，我的上阵机会确实不多。不过我与利物浦一直保持良好关系。今年1月，球会和当时的领队史诺特都表明希望我留下，因为球队在锋线人手上出现困难。我理解当时的情况，因此选择留队。毕竟，我亦在利物浦赢得了英超冠军。」

谈及未来去向时，基艾沙被问及重返旧东家祖云达斯，以及加盟来季将出战欧联的科木的可能性。他表示：「我对所有选择都持开放态度。对我而言，最重要的是获得稳定的上阵时间。我不会认为自己必须成为正选，但我愿意在任何地方为自己的位置而努力。」

居迪斯钟斯询问意大利生活

此外，基艾沙亦谈及与转会传闻扯上关系的队友居迪斯钟斯。这名意大利国脚透露，钟斯曾向他了解意大利的生活环境。基艾沙表示：「他只是问我意大利的生活如何。我告诉他，那里是很好的地方，天气亦比利物浦好。不过利物浦同样是非常特别的地方。钟斯在技术层面十分出色，如果国际米兰考虑引进他，绝对有其原因。」

至于盛传受到祖云达斯关注的巴西门将艾利臣比加，基艾沙则相信对方将继续留效晏菲路。他说：「据我所知，他会留在英格兰。我们谈论的是世界最佳门将之一，他不仅是出色球员，更是卓越的领袖，无论在球场上还是更衣室内都能发挥重要作用。」