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猜波台主持人球衣哲学 世杯作客波衫别具心思

足球世界
更新时间：11:00 2026-06-06 HKT
发布时间：11:00 2026-06-06 HKT

猜波台主持Gary与马高球龄超过三十年，历经多届世界杯，也亲眼见证了球衣设计的巨变。在他们的节目中，你看不到西装革履的传统专业形象，取而代之的是色彩鲜明、充满个性的球衣。Gary笑言：「我们台的风格向来不走正统路线，正如你不会穿西装去见朋友一样。」

过去，球衣总被贴上「不正式」、「求其」、「麻甩」甚至「宅男专属」的标签。但Gary指出，近年这股风向已彻底扭转：「球衣是这两年才正式引领潮流，连各大潮牌都相继推出类似设计。以前穿波衫被当成『毒男』，现在绝对不是了。如果今天你还这样想，只会被笑与时代脱节。」

主场守经典 作客玩创意

每逢爱队胜出，不少球迷都喜欢穿上主场球衣「耀武扬威」。但被问到主场球衣是否必然比作客受欢迎时，Gary果断摇头：「绝对不是！很多时候作客球衣更惊艳。主场设计多年来往往受传统和规范限制，相反，作客球衣反而给予设计师更大的创作空间。」
Marco亦补充，主客场球衣各自承载著不同的功能与美学：「如果是进场观赛，主场球衣负责营造归属感，就像阿根廷那经典的蓝白直间，让你一眼『认出自己人』。但如果论设计的突破，作客球衣的发挥空间无疑大得多。」

主持私心推介今届作客之最

谈到今届世界杯的作客球衣，两人皆赞不绝口。Gary的首选是日本队：「奶白色底色，配上不规则的彩色点点与虚线，这种设计在球场上非常罕见，配色抢眼夺目。」另一款让他亮眼的是比利时：「它的作客球衣带有彩虹渐变效果，相比起他们标志性的『欧洲红魔』主场，这件彻底颠覆了固有印象，极具心思。」
马高则从实用与文化角度出发，首推阿根廷作客：「深色底色本身就显瘦，这对我们身型略带微胖的人来说太重要了！它的花纹突出，整体搭配起来非常好看，穿出街极具线条感。」

此外，马高还特别点名了一款非传统的日本「Bring Back」复刻球衣：「它揉合了强烈的日本文化，无论质料、设计还是剪裁，明眼人一睇就知道它不完全是一件传统落场版球衣。但作为一件凑世界杯热闹的时尚单品，它走了一条截然不同的路线。你可以说它标新立异，但它确实为球迷提供了另一种穿搭可能。」
从主场的经典规范，到作客的创意爆发。今届世界杯，主流焦点或许仍在胜负，但看台与街头上那场关于「作客球衣」的时尚逆袭，同样精彩。

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