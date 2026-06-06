猜波台的非传统讲波学 连结视障人士与海外港人的广东话声音

美加墨世界杯下周开锣，当全球球迷屏息守在电视机前，准备迎接四年一度的足坛盛事时，有一群人却选择以声代画，打开YouTube 听波。

在 YouTube 直播评述频道「猜波台」中，画面不见球赛剪辑，只有几位主持人的即时反应与比赛数据。这种看似原始、以声音为主角的模式，却在碎片化的新媒体时代，意外编织出一张连结视障社群与海外港人的情绪网络。

复古讲波学让足球被看见

「利物浦右闸谢利美费林邦喺右路近三闸线位，趁曼城防守球员未返得切……4打3，人多打人少……即刻传中……后柱落……哎呀！禁区入面得加普一个，仲要摄前柱，个波直接出底线，龙门球。」

在直播室内，常规主持 Gary 与另外两位主持正紧凑地评述赛事。他们时而分析战术，时而评论球员状态，这种极致细腻、近乎「广播剧」式的风格，在强调画面感、讲求精简的现代电视直播中早已罕见。

传统电视评述视声音为画面的辅助，但对猜波台而言，声音就是一切。Gary说：「其实呢种评述风格我系有啲模仿以前香港电台何静江𠮶种广播模式。同有画面那些电视评述员不同，收音机广播要讲埋个波嘅位置、现在形势系点样、对面有几多人防守，令到球迷可以幻想到个画面。」

身为足球评述比赛其中一位优胜者，Gary早在2018至2019年间便洞察到媒体模式的变革：「当时我见到外国有网台主持会在比赛时开直播分享自己在观看比赛时的反应，而我自己又识评述比赛，所以令我谂到可以将足球比赛评述融入观看比赛时的反应，就系咁开启咗呢种评述嘅先河。」

这种「复古」讲波学，本意是为了弥补没有直播版权的先天不足，却无心插柳意外为视障社群打开了一扇窗。Gary说在一次机缘巧合发现自己的直播评述帮到一班视障人士和大家一起感受足球的刺激和乐趣。

Gary忆述：「事源最近有一个视障人士协会嘅副会长响社交媒体上面回应网民提问时，话自己平时听开两个评述员讲波，而其中个就系猜波台，仲讲得出观众好钟意叫果个花名 – 大神。之后有时做紧直播时都会见到有观众话自己其实系视障人士。」

之后他更发现有视障人士机构在培训评述员时，将他视为教材并以他为标准，学习点样透过言语构建画面。对视障观众而言，这不只是一场球赛，而是一次平等的参与机会。每当收到观众留言，感谢他让他们「看见」比赛细节时，Gary坦言：「个方法啱咗，佢哋感受到场波，呢份成功感比流量更重要。」

横跨万里的家乡话

除了服务视障群体，猜波台的后台数据显示出另一个温暖的现象：近三成观众来自海外。对于身处英国、澳洲或北美的移民港人来说，当地的英语或外语直播固然专业，却少了那份「味道」。

Gary分享道：「好多移民观众会私讯我，话佢哋系一边开住当地电视机，一边听住我哋嘅声音。」在异乡的深夜或凌晨，熟悉的广东话俚语、只有香港人才懂的幽默感，让猜波台超越了体育节目的范畴，成为一种连结家乡的情感寄托。

病榻上的正能量

这种连结，有时甚至能成为支撑生命的动力。主持马高忆述，曾有一位身在美国的观众留言，提到自己正孤身接受癌症治疗，而观看猜波台的直播，成了他在漫长疗程中最期待的娱乐。

「那位观众并无流露一丝痛苦或软弱，只是轻轻留下一句：『多谢几位主持，听你哋节目，令我在面对疾病时感受到开心同正能量。』」马高坦言，看到留言的当下脑袋瞬间「当机」。他难以想像，一个人在外地缺乏亲友支援，面对病魔时是何等孤寂；而他与拍档的声音，竟能成为对方的动力。

马高感触地说：「自己何德何能？原来讲波不只是讲波，对身处外地的港人来说，更是一种陪伴。」

因为这份使命感，猜波台的开场白也有了不同的重量。每场赛事开始时，主持总会说：「今日有边个、边个同边个，陪大家睇呢场赛事。」这句看似公式化的开场，在马高眼中，却如同老朋友走到观众家门前轻轻叩门，说一声：「我哋又嚟探你啦！」

对于这群主持而言，每周的直播不再只是工作，而是猜波台与观众之间的一个约定。无论身处何地，只要声音响起，这场跨越时区的足球派对就会继续，让孤独的灵魂在绿茵场外找到共鸣。