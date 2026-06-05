港足｜卢比度坐正港队主教练 想提拔更多本土球员盼为球队注新血

中国香港足球总会周五召开记者会，公布港队新任主教练，以及国际足协东盟杯发布，主教练一职将由暂代主帅卢比度正式「坐正」，足总主席霍启山表示选择卢比度是基于现阶段港队正值一个重建阶段，亦更重视青年的培训，因此以此基础下认为Chino是最好的选择，Chino也表示希望可以用更多本土球员为港队注入新血。

港队主教练一职将由暂代主帅卢比度正式「坐正」。摄影：魏国谦

卢比度担正主教练 霍启山指符合球队未来发展

足总原定2日召开记者会公布新任港队主帅，但因东盟杯细节的问题而推迟至周五举行，霍启山致辞时表示港队正在一个重要的发展阶段，并指希望逐步建立一支更年青和具竞争力的球队，记者会中宣布由暂代主帅卢比度转正，正式担任港队主教练一职，Chino致辞中也表示在未来的数年中未会有太多归化兵，因此希望可以给予新球员更多机会，并借此为球队注入新血。

霍生指现在港队正值长远发展的关键时刻，特别注重青训因此董事会和小组亦认为Chino比较合适。摄影：魏国谦

霍启山致辞时表示港队正在一个重要的发展阶段，并指希望逐步建立一支更年青和具竞争力的球队。摄影：魏国谦

而霍生在记者会后受访时透露选择Chino的原因，他指现在港队正值长远发展的关键时刻，特别注重青训因此董事会和小组亦认为Chino比较合适，他亦提到其他原因：「第一点系我哋希望教练了解香港足球生态同体系，第二系稳定性同有长远嘅发展，第三点系有唔同嘅经验啦，所以我哋觉得Chino系多方面最符合。」而提到选择对本地更为了解的教练，是否吸取到过往的一些教训时，霍生则表示并不认同是教训反而是经验的累积和阶段性的变化，而Chino则是现阶段最适合的人选。而提到Chino因在接手暂代主帅后仅赢得贺岁杯，被外界质疑其执教能力，在场的足总干事张炎有则表示未能单以成绩去衡量，加上当时的人脚未齐，而他亦重申Chino符合他们的择人标准。

Chino致辞中也表示在未来的数年中未会有太多归化兵，因此希望可以给予新球员更多机会。摄影：魏国谦

Chino受访时亦指未来的目标是想打造一支优秀球队，并在未来的世界杯外围赛具竞争力。摄影：魏国谦

卢比度想重用更多年青本地球员

而Chino受访时亦指未来的目标是想打造一支优秀球队，并在未来的世界杯外围赛具竞争力，但他也明白需要时间去打造球队：「这个过程需要时间，未来2-3年甚至更久也未必会有归化球员，这表示我们必须更依赖本土球员并给予他们机会，另外我们也要稍微更新阵容，因部分球员年纪开始大，我们需要注入新血，但当然这不是一次性大刀宽斧进行，而是循序渐进。」他亦表示未来会在不同的国际赛窗口比赛，目标当然是提高排名，但同一时间也想年轻球员可以有更多上场机会，而提到外界不少人亦对他抱有质疑，Chino则表示尊重质疑者的意见，但他的工作是令球员信任他和帮助港队。



记者/摄影:魏国谦