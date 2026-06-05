英超｜双曼收购中场遇阻 曼城报价安达臣被拒 曼联买费南迪斯料被索价8000万镑

曼联和曼城积极增兵，其中重点是在中场线增援，但他们分别遇上阻力。曼城就收购艾利诺安达臣向诺定咸森林报价，但被对方拒绝。至于曼联收购马迪奥斯费南迪斯，料将被韦斯咸索价8000万镑。

森林拒绝曼城就安达臣的报价。路透社

韦斯咸就马迪奥斯费南迪斯势索高价。路透社

森林议价处强势地位

曼城、曼联和阿仙奴等据报均对收购安达臣感兴趣，其中以曼城的机会占先。但《天空体育》报道指，曼城的初步报价被诺定咸森林拒绝；双方谈判仍在继续，「蓝月」正考虑提出新的报价。安达臣是在刚过去一季、英超最出色的中场之一，他将代表英格兰出征世界杯，预料会担当重要角色。他与森林的合约期至2029年，这本身已经有利森林议价，假如他在世杯表现出色，势有助森林再抬价。

韦斯咸今夏需筹1.5亿镑

至于曼联在锁定艾达臣荷西后，继续集中在中场线增援，效力韦斯咸的马迪奥斯费南迪斯成为头号目标。由于韦斯咸降班英冠，预料费南迪斯将会离队。但「锤仔帮」由于降班陷入财政危机，索价将会相当高；根据《The Athletic》报道指，韦斯咸就费南迪斯开价8000万镑，预计球会今夏需要筹集1.5亿镑渡过难过。费南迪斯去年夏天以3800万英镑，由修咸顿加盟韦斯咸，一路盛传曼联有意收购这名葡萄牙国脚，但韦斯咸暂时仍未收到任何正式报价。