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转会消息｜名记：杜辛华荷域与祖云达斯续约谈判破裂 或将自由身离队

足球世界
更新时间：19:56 2026-06-03 HKT
发布时间：19:56 2026-06-03 HKT

今季在祖云达斯逐渐失去正选位置的前锋杜辛华荷域（Dusan Vlahovic）据报与球会的续约谈判已经彻底破裂。虽然目前球会及球员双方均尚未作出官方宣布，离队一事亦未算尘埃落定，但外界普遍预期双方分道扬镳的成数极高。

据意大利天空体育著名记者迪马济奥（Gianluca Di Marzio）的报道，这位塞尔维亚射手极有可能在现有合约结束后，以自由身离开这支意甲豪门。该报道指出，双方最大的分歧在于薪酬待遇。据悉，祖云达斯管理层在谈判中要求华荷域接受大幅度的降薪，希望将他目前高达1,200万欧元的年薪，大幅削减至约700万欧元。面对如此巨大的薪酬缩水，华荷域阵营显然难以接受。双方在此问题上互不相让，僵持不下，最终导致谈判破裂。

多间欧洲豪门伺机而动

随著华荷域或将成为转会市场上的「自由身大鱼」，多间欧洲顶级豪门已闻风而动，密切关注其动向。英超方面，新科冠军阿仙奴对这位前锋展现出极大兴趣，并准备在免签争夺战中出手；与此同时，曼联、车路士以及纽卡素等球会亦在评估签下他的可能性。

其他欧洲联赛的竞争同样激烈。德甲班霸拜仁慕尼黑一直在密切留意事态发展，有传闻指拜仁正是华荷域心仪的潜在下家之一。西甲赛场上，除了有两支未透露名称的球会正在暗中观察外，马德里体育会亦正透过中间人探索转会的可行性；据报华荷域甚至曾向巴塞隆拿自荐，惟巴塞目前仅将其视为后备方案。此外，意甲竞争对手拿玻里亦有意介入，更有消息指他们已与球员的团队进行了初步接触。这场关于华荷域的转会争夺战，预计将在未来几个月内持续升温。

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