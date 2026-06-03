Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜传阿仙奴大清洗8将 集资收购双星罗渣士、艾华利斯

足球世界
更新时间：10:57 2026-06-03 HKT
发布时间：10:57 2026-06-03 HKT

阿仙奴在欧联决赛互射12码不敌巴黎圣日耳门（PSG），这场败仗突显球队在关键大战中创造力不足的弱点。为了在来季全面冲击各项锦标并延续霸业，领队阿迪达（Mikel Arteta）已锁定阿士东维拉中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）及马德里体育会前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）为两大顶级收购目标。为了筹集巨额转会资金应付这场激烈的抢人大战，据报兵工厂准备在今夏出售多达8名球员。

罗渣士、艾华利斯身价不菲

23岁的英格兰国脚罗渣士今季在维拉表现八面玲珑，各项赛事交出11次助攻，更在欧霸杯决赛中入波兼助攻，带领维拉3:0大胜捧杯。他的出色表现已引来曼联及PSG的密切关注；有消息指，维拉为了符合欧洲足协的财政规定，或会被逼忍痛放人，而罗渣士本人亦对加盟阿仙奴持开放态度。
至于阿仙奴的「终极目标」艾华利斯，争夺战则更为激烈。西甲班霸巴塞隆拿早前已向马体会开出高达8,700万镑(约9.17亿港元)的报价，但随即遭到拒绝。面对潜在的竞价战，阿仙奴必须预留充足弹药。如果未能签下这位26岁阿根廷射手，兵工厂的替代方案将是般尼茅夫的19岁超新星高洛比（Eli Junior Kroupi），他今季攻入13球，打破了英超新秀的入球纪录。

8子挂牌筹集弹药大换血

为了平衡帐目及筹集资金，阿仙奴管理层正酝酿一场大规模的清洗行动。根据《BBC Sport》报导，长期被外借的法比奥韦拉（Fabio Vieira）及雷斯尼尔逊（Reiss Nelson）首当其冲。此外，加盟仅一年的基斯甸洛加特（Christian Norgaard）以及后防主力宾韦特（Ben White）亦会被会方放上谈判桌听取报价；而下半季被外借至法甲马赛的青训小将拿旺尼（Ethan Nwaneri），其未来亦充满变数。

更令人震惊的是，由于加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）、加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）及李安度杜沙特（Leandro Trossard）的合约均于2027年6月届满，为免人财两失，今夏极可能是阿仙奴将这三名主力前锋高价套现的最后机会。加上球队有意引进李斯特城的16岁神童蒙加（Jeremy Monga），阿迪达今夏在转会市场的连番大动作，势必令兵工厂的阵容迎来翻天覆地的变化。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
5小时前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
00:50
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
15小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
15小时前
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
13小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
14小时前
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
6小时前
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
17小时前