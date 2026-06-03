英超｜传阿仙奴大清洗8将 集资收购双星罗渣士、艾华利斯

阿仙奴在欧联决赛互射12码不敌巴黎圣日耳门（PSG），这场败仗突显球队在关键大战中创造力不足的弱点。为了在来季全面冲击各项锦标并延续霸业，领队阿迪达（Mikel Arteta）已锁定阿士东维拉中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）及马德里体育会前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）为两大顶级收购目标。为了筹集巨额转会资金应付这场激烈的抢人大战，据报兵工厂准备在今夏出售多达8名球员。

罗渣士、艾华利斯身价不菲

23岁的英格兰国脚罗渣士今季在维拉表现八面玲珑，各项赛事交出11次助攻，更在欧霸杯决赛中入波兼助攻，带领维拉3:0大胜捧杯。他的出色表现已引来曼联及PSG的密切关注；有消息指，维拉为了符合欧洲足协的财政规定，或会被逼忍痛放人，而罗渣士本人亦对加盟阿仙奴持开放态度。

至于阿仙奴的「终极目标」艾华利斯，争夺战则更为激烈。西甲班霸巴塞隆拿早前已向马体会开出高达8,700万镑(约9.17亿港元)的报价，但随即遭到拒绝。面对潜在的竞价战，阿仙奴必须预留充足弹药。如果未能签下这位26岁阿根廷射手，兵工厂的替代方案将是般尼茅夫的19岁超新星高洛比（Eli Junior Kroupi），他今季攻入13球，打破了英超新秀的入球纪录。

8子挂牌筹集弹药大换血

为了平衡帐目及筹集资金，阿仙奴管理层正酝酿一场大规模的清洗行动。根据《BBC Sport》报导，长期被外借的法比奥韦拉（Fabio Vieira）及雷斯尼尔逊（Reiss Nelson）首当其冲。此外，加盟仅一年的基斯甸洛加特（Christian Norgaard）以及后防主力宾韦特（Ben White）亦会被会方放上谈判桌听取报价；而下半季被外借至法甲马赛的青训小将拿旺尼（Ethan Nwaneri），其未来亦充满变数。

更令人震惊的是，由于加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）、加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）及李安度杜沙特（Leandro Trossard）的合约均于2027年6月届满，为免人财两失，今夏极可能是阿仙奴将这三名主力前锋高价套现的最后机会。加上球队有意引进李斯特城的16岁神童蒙加（Jeremy Monga），阿迪达今夏在转会市场的连番大动作，势必令兵工厂的阵容迎来翻天覆地的变化。