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英超｜卡域克首签！艾达臣势4500万欧元加盟曼联签约4年

足球世界
更新时间：07:52 2026-06-03 HKT
发布时间：07:52 2026-06-03 HKT

根据意大利转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）等多方消息报道，曼联已与阿特兰大就收购艾达臣荷西（Ederson）达成协议，这名巴西球员有望成为卡域克首签。

料7月完成所有手续

罗马诺在Instagram发出招牌的HERE WE GO帖文，「（曼联）与阿特兰大的协议已正式敲定，转会费总额为4500万欧元（含附加费用）。艾达臣将成为卡域克今夏的首位引援，双方经过数周深入谈判后已完成磋商，已准备好4年合约，体测及正式手续将于稍后跟进」。《曼彻斯特晚报》预料要到7月初才可以完成所有手续。

艾达臣料与曼联签约4年。法新社
艾达臣料与曼联签约4年。法新社
艾达臣势成卡域克首签。法新社
艾达臣势成卡域克首签。法新社

该报又指，曼联多年来一直密切关注艾达臣，并在刚过去一季的季尾采取行动。这名阿特兰大中场早前亦惹来马德里体育会的注意，但潜在转会谈判告吹。他效力阿特兰大4年，原本合约仅余1年。

有意罗致马迪奥斯费南迪斯

曼联在卡斯米路离队下，今夏正重组中场线，很大机会需要收购多于1名中场球员；艾达臣的4500万欧元转会费，在财务上对曼联极具吸引力。至于曼联其他目标还有马迪奥斯费南迪斯，后者效力的韦斯咸降班英冠，预料这名葡萄牙中场将会离队。

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