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世界杯｜VAR引入半自动越位技术 越位超过10厘米即提示旁证

足球世界
更新时间：07:08 2026-06-03 HKT
发布时间：07:08 2026-06-03 HKT

国际足协将为VAR引入升级版半自动越位技术，令判决速度更快，旁证毋须等待整个攻势完结后才举旗。

国际足协希望新技术能够减少球员和球迷的沮丧感。法新社
国际足协希望新技术能够减少球员和球迷的沮丧感。法新社
旁证或者不用等待整个攻势完结后，才举证示意。法新社
旁证或者不用等待整个攻势完结后，才举证示意。法新社

这项半自动越位技术，是若果球员越位超过10厘米，系统将发出即时语音提醒向旁证，但旁证仍有举旗和停止比赛的最终决定权；若怀疑系统出现故障，可选择暂不举旗。此前在世界冠军球会杯和洲际杯测试的版本，只有球员越位超过50厘米才会发出。这令旁证可以不用等待整个攻势完结后，才举证示意。

技术仍有限制

国际足协表示，技术内置多重防错措施，以防止错误发生。但这项技术仍无法侦测极细微的越位，且在球员倒地或多名球员过于接近时存在局限。此外，它只适用于位置性越位，而非需要主观判断的情况，例如球员在未触球的情况下干扰对手。国际足协希望借此减少球迷和球员的沮丧感，并降低因延迟旗示越位，而导致不必要的比赛继续进行所带来的受伤风险。

为全部1248名球员进行3D扫描

国际足协亦确认，将为每名球员制作采用人工智能的逼真3D虚拟形象，以作出更准确的判决。这意味着需要为48支球队26人大军共1248名球员，进行数码扫描。每名球员需要进入扫描舱，整个过程仅需1秒，且只需在赛前拍摄环节进行1次。借此，世界杯将采用更精确、更清晰的越位动画。

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