美职联｜哥迪奥拿请碧咸食柠檬 婉拒执教国际迈亚密坚持「放长假」
更新时间：18:57 2026-06-02 HKT
发布时间：18:57 2026-06-02 HKT
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刚脱下曼城乌纱的西班牙名帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）成转会市场抢手货，国际迈亚密班主碧咸（David Beckham）一直视哥迪奥拿为新帅的「梦幻首选」，甚至不惜虚位以待，期望能促成他与旧部美斯（Lionel Messi）在美国重聚。然而，去意已决的哥帅请碧咸食柠檬，拒绝立刻重返球坛，并坚持要展开「休息年」陪伴家人。
哥帅落闸：无意即时复出
国际迈亚密前主帅马斯查兰奴（Javier Mascherano）上月离职后，碧咸及球会高层一直未有宣布继任人选。原来，迈亚密高层采取「拖字诀」，全因他们在等待哥迪奥拿的动向，试图说服这位刚结束曼城10年辉煌岁月的神帅前往美国。
碧咸深知，如果能成功邀请哥迪奥拿加盟，不仅对国际迈亚密，甚至对整个美职联都是一次史诗级的震撼弹。更重要的是，这能让哥帅与昔日巴塞隆拿的得意弟子美斯再度携手合作，创造极大的商业与体育价值。然而，哥迪奥拿已透过身边人放风，表示碧咸是在「浪费时间」，因为他完全无意在短期内重拾教鞭。
拒亲赴美加墨世杯 坚决家庭第一
哥迪奥拿目前最渴望的是远离球圈的纷扰，给自己一个长假期，好好陪伴挚爱家人并重新充电。国际迈亚密高层本希望在今夏的美加墨世界杯期间，能在美国与哥迪奥拿进行面对面游说，但据了解，哥帅根本没有计划亲自前往现场观看今届赛事。
下站渴望执教国家队
哥迪奥拿「请碧咸食柠檬」的另一个主因，是他已向亲友透露，自己的下一个目标是执教国家队，而非球会。这个消息随即引起了英格兰足总（FA）的密切关注。早在2024年修夫基（Gareth Southgate）离职时，英足总便曾视哥帅为首选，惟当时他与曼城仍有合约而未能成事。
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