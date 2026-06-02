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英冠｜修咸顿指使实习生搜集情报 「你是传奇，主帅非常喜欢」

足球世界
更新时间：08:04 2026-06-02 HKT
发布时间：08:04 2026-06-02 HKT

修咸顿因「间谍门」被逐出英冠升级附加赛，兼来季扣4分。仲裁委员会公布裁决书，其中有WhatsApp对话显示，主帅艾卡特对于实习生搜集的情报「非常喜爱」。委员会形容修咸顿的行为是「由上至下蓄意策划⋯⋯初级员工被迫执行他们认为至少在道德上有问题的行动，谴责被视为适当的处分」。

「你是传奇，主帅非常喜欢」

修咸顿首宗被处分的事件，发生于12月底不敌牛津联前。一名初级分析实习生被派往观察牛津联训练，并将更新消息、照片和视频发送给修咸顿教练团队，其后收到一条讯息：「你是传奇，主帅非常喜欢。」但艾卡特表示他没有观看相关片段，并声称这对备战没影响；修咸顿最终以1：2落败。这名实习生表示：「我没有拒绝这个选项，也没有机会说不。我是实习生，只是按照指示行事。」

修咸顿主帅艾卡特在间谍门中扮演重要角色，但班主表示不会解雇他。法新社
修咸顿主帅艾卡特在间谍门中扮演重要角色，但班主表示不会解雇他。法新社
修咸顿被逐出升班附加赛，来季要扣4分。法新社
修咸顿被逐出升班附加赛，来季要扣4分。法新社

要求借用球衣偷看叶士域治训练

同一名实习生在被要求观察叶士域治训练时，表达了他的忧虑，但他被告知「主帅坚持必须派人去」。修咸顿的一名分析员甚至询问，能否借用对方的球衣前往观察。叶士域治整个训练课的片段随后被送回修咸顿，艾卡特声称他以为是对方主动提供片段。

实习生被发现后即删LinkedIn

至于斗米杜士堡一役，主帅艾卡特希望敌军中场希顿赫尼能否上阵。实习生再度被派去偷看敌军操练，球会为他预订机票和住宿，并展示了敌车训练基地的无人机航拍片段；这名实习生再度对被要求执行监视任务表示担忧。他躲在米德斯堡训练场地外的一棵树后，向同事发送了3段训练片段，这些片段随后被转交至艾卡特手上。实习生其后被发现，他迅速离开，但仍被追上并被要求删除片段。实习生其后他在附近的高尔夫球会换衫，并删除了自己在LinkedIn的个人资料，因为他担心米杜士堡会查出他的身份。

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