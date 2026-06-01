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英超｜铁人告别绿茵场！40岁占士米拿宣布挂靴 写下658场英超上阵神话

足球世界
更新时间：17:22 2026-06-01 HKT
发布时间：17:22 2026-06-01 HKT

英格兰名将占士米拿（James Milner）今日在社交媒体发文宣布退役，结束他长达24个赛季的职业生涯。这位以658场写下英超历史最高上阵纪录的40岁名将，在告别信中不仅向所有效力过的球会及家人致敬，更特别点名感谢沿途支持甚至给予他挫折的球迷，强调自己将带著无比的自豪与感恩，告别这个给予他一切的绿茵场。

是时候结束这段做梦也想象不到的旅程

这位全能中场香港时间今日（1日）下午在社交媒体发表声明宣布退役，强调现在是高挂球靴的最佳时机。米拿在声明中难掩激动之情：「在英超征战了24个赛季之后，感觉现在是结束我球员生涯的合适时机。」
他回顾自己不可思议的足球之旅时表示：「从16岁为我从小支持的列斯联上演首秀，并成为英超最年轻的入球者，到去年经历伤病连脚都无法抬起，再到重返赛场，以40岁之龄协助白礼顿历史性地第2次晋身欧洲赛事，我做梦也想不到会经历这样的一段旅程。」

声明点名感激各球会、球迷和家人

对于一路上帮助过他的人，米拿充满感激，直言能够代表多家球会作赛是「难以置信的特权」。他特别提到与球迷和家人的深厚羁绊：「对于球迷，谢谢你们。支持我走过每一步的人，你们的鼓励对我的意义超乎想像。而对于那些沿途曾给予我挫折和批评的人，我也要说声谢谢 — 你们都参与其中，让这段旅程变得难忘，并塑造了现在的我。」
在感谢家人的无私奉献后，米拿总结道：「我带著无比的自豪、感激和将伴随我余生的回忆离开这项运动。足球给予我的远比我想像的要多得多。」

曾效力多间球会 为英超上阵次数最多球员

在漫长的职业生涯中，占士米拿的足迹遍布英格兰各大球会。他先后效力过列斯联、纽卡素、阿士东维拉、曼城、利物浦以及白礼顿，期间更曾短暂外借至史云顿1个多月。 米拿在2026年2月正式打破由巴利（Gareth Barry）保持的纪录，最终将英超历史最多上阵次数的里程碑定格在史无前例的658场。 
除了惊人的出场纪录，米拿的荣誉榜同样星光熠熠。他曾3次捧起英超冠军奖杯（两次随曼城、1次随利物浦），并赢得过1次欧洲联赛冠军杯、两次足总杯、两次联赛杯以及1次国际足协世界冠军球会杯。国家队方面，他共为英格兰大国脚上阵61次，曾代表「三狮军团」出战2010年和2014年两届世界杯，以及2012年和2016年两届欧洲国家杯。

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