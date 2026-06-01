欧联｜PSG球迷乐极生悲！ 夺冠庆典演变全国大暴动一死一命危400人被捕

巴黎圣日耳门（PSG）成功卫冕欧洲联赛冠军杯本应是全城欢庆的历史时刻，却不幸演变成震惊全国的严重骚乱！大批法国球迷在赛后乐极生悲，狂欢活动最终失控变成暴力暴动，酿成最少一人死亡、一人在深切治疗部留医的惨剧。全法多个城市陷入混乱，暴徒四处纵火、破坏商店，甚至企图冲击警署，警方最终在全国拘捕约400人，令这场夺冠派对蒙上了一层浓厚的血腥阴影。



当PSG在匈牙利布达佩斯赢得极刑大战的哨声响起后，约两万名球迷涌入巴黎香榭丽舍大道（Champs-Elysees）及凯旋门一带庆祝。然而，高涨的情绪很快便失去控制。据报，混乱中发生了两宗严重的死伤事件。一名23岁男子在混乱中驾驶电单车，猛烈撞向石趸，不幸伤重身亡。另外，一名身份不明的17岁少年在香榭丽舍大道附近遭人持刀袭击，身中多刀，目前正在深切治疗部抢救，生命垂危，警方已就此宗刺伤案展开刑事调查。此外，一辆汽车在混乱中失控撞向一间餐厅的露天茶座，导致两人受伤，其中一人伤势严重。

全国15城市爆冲突 57名警员受伤

除了巴黎，雷恩（Rennes）、斯特拉斯堡（Strasbourg）及格勒诺布尔（Grenoble）等多个城市均出现「战乱」场面。部分极端球迷在街头四处纵火，焚烧垃圾桶、共享单车甚至停泊在路边的汽车。更有暴徒公然破坏及抢掠商店，一小撮人更胆大包天，企图冲击位于巴黎第八区高级住宅区的警署，最终被防暴警察驱散。



法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）表示，全国15个城市均出现暴力事件，合共有57名警员在执勤时受伤。巴黎检察官办公室证实，已有277人被正式拘留（包括82名未成年人士），他们面临袭警、盗窃、破坏公物及扰乱公共秩序等严重指控。