欧联｜PSG凯旋返国铁塔下球迷疯狂庆祝 队长马昆奴斯霸气豪言：两连霸是传奇

巴黎圣日耳门（PSG）在欧洲联赛冠军杯决赛击败阿仙奴，成功达成欧联两连霸伟业！这支法甲霸主在周日带著「大耳杯」从布达佩斯凯旋回国，随即受到巴黎球迷及官方的热烈欢迎。在艾菲尔铁塔下，数以万计的球迷陷入狂欢；队长马昆奴斯（Marquinhos）更霸气宣告，连续两年称霸欧洲的成就，已让球队升格为「传奇」。



战神广场万人空巷 巨型屏幕重温夺冠时刻



在决赛击败阿仙奴的翌日，由领队安历基（Luis Enrique）带领的PSG大军载誉归来。无数球迷涌到艾菲尔铁塔附近的战神广场（Champ de Mars），迎接这支两度登顶欧洲的王者之师。

现场设置了巨型屏幕，让球迷再次重温决赛的惊险时刻：从阿仙奴前锋夏维斯（Kai Havertz）先开纪录，到金球奖得主奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）扳平比数，再到激战120分钟后，最终在残酷的极刑大战中胜出，现场气氛被推至最高潮。

马昆奴斯尽显大将之风：做两次是传奇



身为球队队长兼防线核心的马昆奴斯，在夺冠庆典上，马昆奴斯发表了霸气十足的胜利宣言：「能做到一次，是创造历史；能做到两次，就是成就传奇。」



总统接见再添荣耀



PSG的巡游队伍随后获得了法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的亲自接见，并移师至主场王子公园体育场（Parc des Princes）向公众展示欧联奖杯。对于这支巴黎豪门而言，来季的新挑战将是保持水准、捍卫锦标，甚至冲击欧联三连霸的史诗级成就。

