足球｜港足亚运队公布29人训练营名单 40岁的艾里奥年纪最大

今日（周一 ） 中国香港足总公布了名古屋亚运的29人港队男足集训名单，同时于今日起展开为期8日的本地训练营，艾里奥、李毅凯、余在言及潘沛轩以超龄球员身份入选。

为备战将于9月举行的名古屋亚运，亚运足球男队将于6月1日至8日在赛马会香港足球总会足球训练中心集训。今次亚运男队训练营共29人入营。今次入营名单共有4名超龄球员，分别是现年40岁的艾里奥、31岁的李毅凯、24岁的余在言及25岁的潘沛轩。

港女足同日公布6月两场国际友谊赛的决选名单，共24人入选。球队将于6月3日与斐济进行闭门友谊赛，6月6日（周六）则在启德青年运动场公开交锋，开赛时间为晚上6时。球迷可免费入场，支持港队争取佳绩。

名古屋亚运 29人集训名单

守门员：陈冠燊 (标准流浪)、张桂华 (九龙城)、颜翱天 (冠忠南区)、 潘尚希 (理文)

后卫：李泳豪 (标准流浪)、*艾里奥、*李毅凯 (东区)、林千裕、龙梓轩、 严启倬 (九龙城)、宏恺志、郭缙诺、宋纮毅、杨学敏 (大埔)、 曾乐图、曾以行

中场：杨卓钧 (东区)、*余在言 (东方)、秦宇灏 (艾华卡)、戴子轩 (高力北区)、栢尔马高 (杰志)、何泷浩 (九龙城)、容 昊 (冠忠南区)

前锋：何东霖 (港会)、马 斐 (杰志)、李俊霆 (九龙城)、陈傲轩 (冠忠南区)、*潘沛轩 (理文)、米 高

*超龄球员