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英超｜阿仙奴伦敦胜利巡游万人空巷 赖斯化身咪霸高歌狂欢 班主穿加比尔肖像T恤力撑

足球世界
更新时间：13:12 2026-06-01 HKT
发布时间：13:12 2026-06-01 HKT

阿仙奴大军从布达佩斯返回伦敦，周日即带著22年来首座英超锦标举行盛大的胜利巡游。兵工厂的开篷巴士让北伦敦陷入疯狂的交通瘫痪，无数「厂迷」将街头挤得水泄不通，将失落欧洲之巅的伤痛一扫而空，尽情享受等待了超过二十载的荣耀时刻。

点击观看片段

红海淹没北伦敦 欧联败仗阴霾消散


自2004称霸英超到今年再度封王，阿仙奴球迷足足等待了22年。过去三个赛季屈居亚军的嘲笑与「软脚蟹」的讥讽，在球队确定夺冠那一刻已彻底粉碎。当阿仙奴大军早上9时从圣潘克拉斯国际车站（St Pancras International）步出时，迎接他们的是一片红白色的壮观人海。多个地铁站被迫关闭，道路被挤得水泄不通，甚至连海布里及伊斯灵顿站（Highbury and Islington station）的屋顶都站满了疯狂的球迷。

虽然以互射12码输掉140年队史首座欧联锦标令人心碎，但当球队巴士驶近酋长球场，在红色烟雾和震耳欲聋的气笛声中，英超封王的喜悦已完全盖过了欧联的失落。

 赖斯变咪霸领唱 班主穿T恤力撑加比尔


在巡游巴士上，将帅们彻底放下包袱打成一片。中场核心迪格兰赖斯（Declan Rice）化身「咪霸」，拿著大声公带领球迷高唱「又是死球，ole，ole」，幽默地回应外界对阿仙奴依赖角球入球的批评；他更亲自领唱自己的打气歌，并完美饶舌了一曲经典金曲《Ice Ice Baby》，将气氛推向高潮。


更令人动容的是球队展现出的团结。球会联合主席高安基（Josh Kroenke）手持红色酒杯，像个死忠球迷般高呼「阿仙奴！阿仙奴！」。在加比尔（Gabriel）于欧联决赛射失关键12码后的24小时，高安基特意穿上印有威廉沙列巴（William Saliba）及加比尔肖像的T恤，以行动力撑这位巴西中坚。这种高层与球队、球迷连成一线的凝聚力，正是球队今季成功夺冠的关键。

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