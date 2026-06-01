利物浦守将伊巴谦马干拿迪因与球会就续约谈判破裂，日前确认将以自由身离队。干拿迪于Instagram向球迷致谢，坦言煞科战时仍未知自己去向，对于未能好好道别「深感悲伤」。

27岁的干拿迪于2021年以3500万英镑从RB莱比锡加盟利物浦，签下5年合约，至今年6月30日届满。干拿迪与会方曾就续约展开谈判，但因为球员身价及薪酬问题存在分歧而告吹。干拿迪效力期间，为「红军」于各项赛事上阵183场，赢得英超冠军、足总杯及两次联赛杯。

干拿迪曾为利物浦赢得英超冠军。法新社

干拿迪向法国队报到，出战世界杯。法新社

干拿迪将以自由身离开利物浦。法新社

煞科战仍未知去向

这名法国国脚感动发文，感谢球迷给予的「爱、能量和令人难以置信的支持」，但他对未能在斗般尼茅夫的英超煞科战向球迷道别，感到非常遗憾：「我深感悲伤，未能在最后一场比赛向大家道别。当时我并不知道，那将是我最后一次穿著这件球衣在你们面前上阵。」

干拿迪又表示：「晏菲路是真正特别的地方，能够在你们面前上阵，我从不将此视为理所当然。衷心感谢你们的一切。我爱你们，无论走到哪里，我都会带著利物浦。这个道别并不容易，但是时候迎接新的挑战和新的篇章了。」

「失去祖达是永远心碎时刻」

他又提及离世的父亲以及车祸去世的队友祖达：「我们共同分享了无数美好时刻，一些高峰与低谷、锦标、挑战、终身的友谊，以及永远心碎的时刻，当中没有比失去我们的兄弟祖达更加痛苦的。今年失去父亲是我人生中最艰难的时期之一，但即使在最困难的时刻，我对这家球会的承诺从未改变。在最艰难的时刻，我为这个徽章倾尽所有。」