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英超｜利物浦盼早确认新帅人选 今周将与伊拉奥拿洽商

足球世界
更新时间：05:39 2026-06-01 HKT
发布时间：05:39 2026-06-01 HKT

根据《BBC》的报道，利物浦将就新帅事宜，于今周与伊拉奥拿开始谈判。

伊拉奥拿带领般尼茅夫创高峰。法新社
伊拉奥拿带领般尼茅夫创高峰。法新社
史洛特被利物浦解雇。法新社
史洛特被利物浦解雇。法新社
伊拉奥拿或成利物浦新帅。路透社
伊拉奥拿或成利物浦新帅。路透社

利物浦日前宣布解雇史洛特，而球会希望尽快确定继任人选，即将离开般尼茅夫的伊拉奥拿是头号候选人。「红军」亦曾考虑史特加的贺尼斯（Sebastian Hoeness）和朗斯的沙治（Pierre Sage）等等，但预计伊拉奥拿将获任命。

伊拉奥拿带领般尼茅夫取得史上最佳赛季成绩，以第6名完成联赛，仅落后第5名的利物浦3分，并取得来季欧霸资格。伊拉奥拿早于4月宣布今夏将离开般尼茅夫，之后被传水晶宫、AC米兰和利华古逊都对这名西班牙籍教头有兴趣。

伊拉奥拿曾与李察晓士共事

至于被解雇的史洛特，前一季才带领利物浦夺得英超冠军，但刚过去的一季球队成绩下滑，最终以第5名冲线，惊险锁定来季欧联最后一席，最终集团行政总裁爱华士和体育总监李察晓士决定解雇史洛特；两人认为球会需要更主动、更具侵略和紧迫的足球风格。值得一提的是，伊拉奥拿于2023年上任般尼茅夫主帅时，晓士正担任般尼茅夫技术总监，后者于2024年转投利物浦。

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