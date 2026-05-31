足球｜今届「香港足球先生」伊拿拉文迪：感谢太太不离不弃 「这座奖杯意义重大！」

「2025/26香港足球明星选举颁奖典礼」周六（31日）晚于湾仔香港会议展览中心顺利举行。杰志西班牙中场伊拿拉文迪（Asier Illarramendi）以大热姿态当选「香港足球先生」，同时获选最佳中场球员。这位36岁的球星在典礼后透露，能够重返赛场并赢得最高个人荣誉，意义非凡，同时感谢太太的陪伴。他表示身体状况允许，就想继续踢下去。

2025年独自训练无班落 感谢太太不离不弃

当大会宣布伊拿拉文迪获得「香港足球先生」时，他显得十分激动。他在典礼后的访问中表示，自己是一个感性的人，平时习惯将感受藏于心底。领奖那一刻他特别想念远方的家人，幸好有太太在身边陪伴。这位现年36岁的西班牙前国脚表示：「2025年我开始独自训练，没有球队，没有比赛，当时我已经35岁了。重新回到一支队伍，重新每天训练和比赛并不容易。所以对我来说，这座奖杯意义重大。它意味著，有时候，只要你渴望成功，你就能成功。所以我真的很高兴。」

「足球不是永恒 但现在很享受」

被问到还能踢多少个球季，伊拿拉文迪坦言自己也不知道答案。他说：「我现在感觉很好，可以参加比赛。不过足球生涯并非永恒，这点毋庸置疑，但我很享受足球，不仅在球场上，在球场外也是如此。」这位前皇家马德里球星明确表示，明年他仍然会在香港效力：「明年我们还会在这里。我想如果我想继续踢下去，而且身体状况允许，我当然会继续竞争。」

最后伊拿拉文迪感谢杰志球迷整个赛季的支持：「 他们整个赛季都在支持我们。所以我觉得我们的成功也归功于他们，让我们继续努力，明年再见。 」

记者：廖伟业