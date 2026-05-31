欧联｜12码饮恨无损英超封王伟业！ 奥迪加特：不可抹杀今季神奇成就

阿仙奴在欧洲联赛冠军杯决赛互射12码不敌巴黎圣日耳门（PSG），与「双冠王」美梦擦身而过。兵工厂队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）赛后难掩失落之情，但强调这场决赛的败仗绝对不能抹杀球队今季勇夺英超冠军的辉煌成就；前锋夏维斯（Kai Havertz）及球会高层亦齐声呼吁球迷收拾心情，扬言属于阿仙奴的「新时代」才刚刚揭开序幕。

奥迪加特叹12码落败残酷 吁众人「睇大局」



奥迪加特赛后受访时难掩痛失大耳杯的失落：「每个人都感到非常失望。当你距离胜利如此接近时，这结果真的真的很难接受。」他认为球队在取得第一个入球后，其实已经控制了战局：「他们（PSG）虽然拥有大量控球权，但并没有创造出太多具威胁的机会。最终以互射12码的方式输掉比赛，实在太残酷了。」

不过，这位挪威中场核心随即话锋一转，提醒大家不要忘记球队刚刚才打破了22年的宿命夺得英超：「与此同时，我们清楚知道球队今季达成了甚么。我们实现了一些不可思议的成就，而今天我们也差一点点就能做得更好。所以，我们必须著眼于大局（bigger picture），牢牢记住今季所有美好的事情。」



夏维斯豪言无憾：我们依然是英格兰冠军！



前锋夏维斯赛后亦在社交媒体发文，为这个充满荣耀与一丝遗憾的赛季作总结。他激励一众「厂迷」：「这是一个令人难以置信的赛季，只是结局并没有像我们所有人梦想的那样到来。但这并不会改变一个铁一般的事实：我们依然是英格兰的冠军！我非常期待明天在北伦敦，与成千上万的球迷一起庆祝这一切！感谢你们整个赛季以来的全力支持。」

韦舒亚写包单：不用再等20年才有决赛踢



对于这次心碎的失利，前阿仙奴中场韦舒亚（Jack Wilshere）相信，在领队阿迪达的带领下，球队未来绝对一片光明：「这场失利确实需要一段时间才能平复，但我敢肯定，在阿迪达的领军下，我们绝对不需要再等上另一个20年才能再次晋身欧联决赛。」

阿仙奴非执行董事本温斯顿（Ben Winston）更以2006年欧联决赛不敌巴塞隆拿的惨痛历史作对比，为球迷打下最强心针：「在2006年从巴黎回家时，我也有过这种失落的感受。不过，那一年代表著一个时代的终结；而今天，却是一个伟大新时代的开始。」

