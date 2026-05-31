欧联｜尼维斯寸爆阿仙奴：PSG是今仗唯一想踢波的球队 主席艾卡利法：PSG王朝刚开始

巴黎圣日耳门（PSG）在互射12码击败阿仙奴，成功实现欧洲联赛冠军杯两连霸！赛后，PSG葡萄牙国脚祖奥尼维斯（Joao Neves）更毫不客气地对兵工厂冷嘲热讽，直指PSG是全场「唯一一支想踢波的球队」，霸气尽现。球队主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）更扬言PSG的王朝才刚开始，会继续投放资金壮大阵容。

尼维斯寸爆言论惹热议 称加盟PSG是最佳决定



今场决赛双方争持激烈，最终PSG在12码大战中笑到最后。赛后，祖奥尼维斯的言论瞬间成为焦点，他对阿仙奴的保守踢法嗤之以鼻：「情绪确实很激动，这是我第二次成为欧洲冠军。让我高兴的甚至不是胜利本身，而是能与这班队友、职员和管理层一起并肩作战。来到这里是我做过最正确的决定，我热爱这里的一切。」

随后他话锋一转，将矛头直指阿仙奴：「我们今天绝对配得上这场胜利，因为PSG是唯一一支想踢波的球队。」此番「寸爆」言论，无疑是在阿仙奴球迷的伤口上洒盐。

基华拉斯基利亚谦称有运 杜尔感激球迷支持



另一位夺冠功臣基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia）则显得较为谦虚，他分享了二度捧起大耳杯的喜悦：「这真的很神奇，我无法用言语形容这份情感。我为能成为这支球队的一份子感到非常自豪。我们经历了一个艰难的赛季，但我们证明了自己的实力。今天，我们成为了背靠背的冠军。」

对于残酷的12码大战，他认为运气与实力缺一不可：「在互射12码时你需要运气，但你也必须为此下苦功，我们做到了。我认为我们实至名归，因为我们创造了很多入球机会。」队友杜尔（Desire Doue）亦感谢球迷的支持：「我们感到非常自豪和感激。阿仙奴是出色的对手，必须恭喜他们度过了一个伟大的赛季。但我们配得上这个冠军，看看现场的观众就知道了！我们要保持谦卑，继续努力争取更多。」



艾卡利法扬言继续扩军



曾经为欧联锦标苦苦挣扎的PSG，如今竟迎来两连霸的辉煌时刻。球会主席艾卡利法在赛后春风满面：「今天是一个创造历史的奇妙日子。要连续两年夺得欧联绝对不容易，这项赛事非常艰难。我为球队、教练、职员和球迷感到无比骄傲。每个人都再次怀疑我们，但感谢上帝，我们做到了，因为我们始终坚信。我向你保证，我们一定会在转会市场上有所行动。」这番说话，无疑宣告著PSG的扩军步伐绝不会因为连霸而停歇。