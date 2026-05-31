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欧联｜阿仙奴12码落败痛失锦标 夏兰特联同伦敦死敌疯狂「抽水」

足球世界
更新时间：11:30 2026-05-31 HKT
发布时间：11:30 2026-05-31 HKT

阿仙奴在欧洲联赛冠军杯决赛经历心碎一夜，球队最终在互射12码阶段饮恨，巴西中坚加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）射失关键极刑成为罪人。而在英超赛场经常与加比尔针锋相对的曼城前锋艾宁夏兰特（Erling Haaland），以及伦敦同市死敌纷纷在社交媒体上疯狂「抽水」，向兵工厂落井下石。

在众多「食花生」的仇人中，最瞩目的莫过于曼城神锋夏兰特。这位屡次让阿仙奴吃尽苦头的射手，近年与加比尔结下不少恩怨。2024年两人曾发生冲突，夏兰特甚至用波掟向对方头部；在今年4月曼城2:1击败阿仙奴的赛事中，两人更一度爆发激烈口角，加比尔当时几乎领红牌被逐。就在加比尔射失12码后不久，夏兰特随即在社交平台分享了一张自己与友人享受阳光、展露灿烂笑容的照片，弦外之音不言而喻。

车路士寸爆「伦敦奖杯之家」 水晶宫趁机耀武扬威

阿仙奴的伦敦同市宿敌亦不放过落井下石的机会，曾于2012年及2021年两夺欧联的车路士，在加比尔射失后几分钟，便在社交媒体上载了一条球场导赏团的预订连结，配图正是闪闪发亮的欧联奖杯，并写上：「来参观伦敦的奖杯之家（home of trophies）。」暗嘲阿仙奴至今仍未染指欧联。
至于几天前才刚刚赢得欧协联冠军的水晶宫，同样加入「抽水」行列，在完场后数分钟便急不及待地上载了一张写著「欧洲冠军」的图片，借机向阿仙奴耀武扬威。

热刺双星落井下石 厂迷反寸：差点降班还敢嚣张

宿敌热刺的球员当然不会缺席这场「抽水派对」，后卫史宾斯（Djed Spence）翻出了一笔旧帐：今年2月，阿仙奴官方X帐号曾发布一段布卡约沙卡（Bukayo Saka）等球员压制史宾斯的影片，并寸爆留言「锁死（Locked up）」。史宾斯在周六晚立刻转发该帖文，并加上双眼及锁头的Emoji进行大反击。他的队友李察利臣（Richarlison）亦在Instagram限时动态分享了一段小孩大笑（或大哭）的影片，暗嘲兵工厂的惨痛失利。

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