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体坛早报｜阿仙奴饮恨 PSG卫冕欧联 伊斯、加比尔12码宴客

足球世界
更新时间：08:01 2026-05-31 HKT
发布时间：08:01 2026-05-31 HKT

阿仙奴今晨于欧联决赛，与巴黎圣日耳门战至加时仍打成1：1平手，要以互射12码分胜负。阿仙奴有伊斯和加比尔射失12码，最终饮恨；PSG则成功卫冕，成为第二支蝉联欧联的球队。阿迪达和赖斯赛后均谈到加时上半场，球队不获判12码的事；前者认为这一球可轻易地吹12码。PSG教头安历基则个人三夺欧联，但他拒绝传奇的称号。

PSG蝉联欧联。路透社
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加比尔宴客，阿仙奴饮恨。美联社
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伊斯12码宴客，阿迪达赛后安慰爱将。美联社
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马度基在加时上半场杀入禁区，疑被侵犯下倒地。路透社
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