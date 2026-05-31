体坛早报｜阿仙奴饮恨 PSG卫冕欧联 伊斯、加比尔12码宴客

阿仙奴今晨于欧联决赛，与巴黎圣日耳门战至加时仍打成1：1平手，要以互射12码分胜负。阿仙奴有伊斯和加比尔射失12码，最终饮恨；PSG则成功卫冕，成为第二支蝉联欧联的球队。阿迪达和赖斯赛后均谈到加时上半场，球队不获判12码的事；前者认为这一球可轻易地吹12码。PSG教头安历基则个人三夺欧联，但他拒绝传奇的称号。

PSG蝉联欧联。路透社

加比尔宴客，阿仙奴饮恨。美联社

伊斯12码宴客，阿迪达赛后安慰爱将。美联社

马度基在加时上半场杀入禁区，疑被侵犯下倒地。路透社

欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨

欧联决赛｜阿仙奴饮恨「残忍」 阿迪达：必须经历痛苦再学习

欧联决赛｜阿仙奴加时未获判12码 赖斯：对利华古逊相似情况获判

欧联决赛｜加比尔首为阿仙奴操刀成痛苦回忆 阿迪达：他主动请缨

欧联决赛｜巴黎圣日耳门成第二支卫冕球队 安历基拒绝被称传奇