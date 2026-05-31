体坛早报｜阿仙奴饮恨 PSG卫冕欧联 伊斯、加比尔12码宴客
更新时间：08:01 2026-05-31 HKT
发布时间：08:01 2026-05-31 HKT
发布时间：08:01 2026-05-31 HKT
阿仙奴今晨于欧联决赛，与巴黎圣日耳门战至加时仍打成1：1平手，要以互射12码分胜负。阿仙奴有伊斯和加比尔射失12码，最终饮恨；PSG则成功卫冕，成为第二支蝉联欧联的球队。阿迪达和赖斯赛后均谈到加时上半场，球队不获判12码的事；前者认为这一球可轻易地吹12码。PSG教头安历基则个人三夺欧联，但他拒绝传奇的称号。
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨
欧联决赛｜阿仙奴加时未获判12码 赖斯：对利华古逊相似情况获判
欧联决赛｜加比尔首为阿仙奴操刀成痛苦回忆 阿迪达：他主动请缨
最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
2026-05-29 22:57 HKT
周润发哽咽紧拥32年前合作童星 父爱大爆发网民促认做契仔 童星曾合作李连杰现已进军国际
2026-05-30 09:00 HKT
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
2026-05-30 07:00 HKT