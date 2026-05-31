欧联决赛｜加比尔首为阿仙奴操刀成痛苦回忆 阿迪达：他主动请缨
更新时间：07:50 2026-05-31 HKT
发布时间：07:50 2026-05-31 HKT
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阿仙奴与巴黎圣日耳门于欧联决赛战至互射12码阶段，随着加比尔马加希斯于第五轮操刀一飞冲天比赛完结，PSG成为王者。阿迪达赛后表示今次主射是加比尔请缨，认为对方已经准备好。
加比尔今季成为阿仙奴的胜负关键，却未能在球会自2006年以来首次欧联决赛中留下他所期望的印记。根据《BBC》报道，这是加比尔首次为阿仙奴主射12码，阿迪达赛后透露：「他主动请缨，正常情况下刽子手会是沙卡、奥迪加特和夏维斯，但我们都知道，假如比赛进入加时和互射12码，不同的球员需要挺身而出。」他认为爱将在操练时，已经为这一刻做好准备。
赖斯谈及队友加比尔和伊斯宴客，表示与他们同在：「每个人都试过射失12码，若非他们在今季的付出，我们根本不可能赢得英超冠军，这一点毫无疑问。这种事会发生，这就是足球，残酷无情。我们汲取正面的东西，继续前行。」
马昆奴斯上前安慰 奥迪加特盛赞绅士
就在加比尔射失后，他随即心碎掩面；PSG的马昆奴斯暂时撇下队友的狂欢庆祝，走上前安慰这名巴西国家队队友。奥迪加特被这个举动深深打动：「他是一位绅士，他曾经历过决赛中的胜和败，深知我们现在正在承受的一切。」
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