Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联决赛｜阿仙奴加时未获判12码 赖斯：对利华古逊相似情况获判

足球世界
更新时间：07:00 2026-05-31 HKT
发布时间：07:00 2026-05-31 HKT

阿仙奴与巴黎圣日耳门今晨合演欧联决赛，战至加时马度基压入禁区后疑被侵犯倒地，但球证没判12码。领队阿迪达和赖斯赛后均有谈及这个判决，其中赖斯表示于斗利华古逊一役曾遇相似情况，当时获判12码。

加时上半场马度基引球压入禁区，疑被PSG的纽奴文迪斯侵犯，但球证没判12码；《天空体育》评述员当时形容是五五波，判或不判都不见怪。迪格兰赖斯和领队阿迪达当时均因为投诉过激，被罚黄牌。阿仙奴最终于加时后与PSG踢成1：1，互射12码以3：4饮恨。

阿迪达认为马度基被侵犯那一球，应为12码。路透社
阿迪达认为马度基被侵犯那一球，应为12码。路透社
马度基在加时上半场杀入禁区，疑被侵犯下倒地。路透社
马度基在加时上半场杀入禁区，疑被侵犯下倒地。路透社
赖斯认为马度基已经引球对过敌将。路透社
赖斯认为马度基已经引球对过敌将。路透社
赖斯因为过激投诉被罚黄牌。路透社
赖斯因为过激投诉被罚黄牌。路透社

「马度基已引球到敌将身前」

赛后，赖斯和阿迪达均谈及这次判决。赖斯表示：「我还没有翻看片段，但当时在球场上，我认为马度基已经引球到敌将身前了。回想起我们利华古逊时获判的那个12码，情况非常相似。我现在不想多谈这件事，但当时我感到非常心碎。」赖斯指的是球队于16强首回合，战至89分钟马度基与迪尔文斗法后倒地，阿仙奴获判12码并由倒戈的夏维斯射入，最终扳平1：1。利华古逊教头胡文特赛后怒轰这个12码判决。

阿迪达：这很轻易地可以判12码

阿迪达则表示已经翻看片段，「这很轻易地可以判12码……为了搞清楚什么情况会判12码、什么不是，我在过去72小时内，重看了今届欧联所有的12码判罚，而这个情况很容易可以是12码。但发生了的已经发生了，就是这样。我们需要做得更好，必须进步，找到不同的优势去争取我们想要的结果。」

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
8小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
15小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
22小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
14小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
11小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
21小时前
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨。美联社
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨
足球世界
4小时前
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
影视圈
14小时前