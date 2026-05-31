欧联决赛｜阿仙奴加时未获判12码 赖斯：对利华古逊相似情况获判

阿仙奴与巴黎圣日耳门今晨合演欧联决赛，战至加时马度基压入禁区后疑被侵犯倒地，但球证没判12码。领队阿迪达和赖斯赛后均有谈及这个判决，其中赖斯表示于斗利华古逊一役曾遇相似情况，当时获判12码。

加时上半场马度基引球压入禁区，疑被PSG的纽奴文迪斯侵犯，但球证没判12码；《天空体育》评述员当时形容是五五波，判或不判都不见怪。迪格兰赖斯和领队阿迪达当时均因为投诉过激，被罚黄牌。阿仙奴最终于加时后与PSG踢成1：1，互射12码以3：4饮恨。

阿迪达认为马度基被侵犯那一球，应为12码。路透社

马度基在加时上半场杀入禁区，疑被侵犯下倒地。路透社

赖斯认为马度基已经引球对过敌将。路透社

赖斯因为过激投诉被罚黄牌。路透社

「马度基已引球到敌将身前」

赛后，赖斯和阿迪达均谈及这次判决。赖斯表示：「我还没有翻看片段，但当时在球场上，我认为马度基已经引球到敌将身前了。回想起我们利华古逊时获判的那个12码，情况非常相似。我现在不想多谈这件事，但当时我感到非常心碎。」赖斯指的是球队于16强首回合，战至89分钟马度基与迪尔文斗法后倒地，阿仙奴获判12码并由倒戈的夏维斯射入，最终扳平1：1。利华古逊教头胡文特赛后怒轰这个12码判决。

阿迪达：这很轻易地可以判12码

阿迪达则表示已经翻看片段，「这很轻易地可以判12码……为了搞清楚什么情况会判12码、什么不是，我在过去72小时内，重看了今届欧联所有的12码判罚，而这个情况很容易可以是12码。但发生了的已经发生了，就是这样。我们需要做得更好，必须进步，找到不同的优势去争取我们想要的结果。」