欧联决赛｜阿仙奴饮恨「残忍」 阿迪达：必须经历痛苦再学习

阿仙奴于欧联决赛，在互射12码不敌巴黎圣日耳门，无缘取得队史第一座欧联锦标。领队阿迪达和队长迪格兰赖斯赛后出席记者会，两人都对于失冠表示伤心，但赖斯认为这场失利不会定义球队。

「兵工厂」与PSG在法定时间连加时踢成1：1，互射12码有伊斯和加比尔射失饮恨。赖斯赛后对于这场欧联决赛失利表示：「情绪和代价都非常高昂，这真的太残忍了。他（阿迪达）谈到了他有多爱我们这个团队，以及我们在面对重重困难时，每一场比赛都全力以赴。」

阿迪达肯定麾下的表现。美联社

阿仙奴于欧联决赛饮恨。美联社

加比尔12码宴客。美联社

伊斯12码宴客，阿迪达赛后安慰爱将。美联社

赖斯：今场失利不会定义我们

阿仙奴今季由剑指四冠王，最终以一座英超锦标冲线。赖斯表示：「这对我们来说只是开始。我们在英超跨越了终点线，今次本可更进一步，但事与愿违，我们会继续前进。自我加盟球会以来，先是8强出局，然后是4强，如今杀入决赛。我们继续前行，保持积极。这不会定义我们。」

「需要肯定今季的成就」

至于阿迪达则重申他以球队为荣，但强调感受是役落败之痛的重要。他说：「首先你必须经历那种痛苦，消化它，并将它转化为进步的燃料，达到更高的水平。我要恭贺巴黎圣日耳门，在我看来他们是世界上最好的球队。他们在控球和个人表现上的能力，球员们值得赞赏。」阿迪达再次肯定球员的表现：「我为他们感到无比自豪⋯⋯我们杀入了重要的决赛，却在最大的舞台上功亏一篑。我们已22年没有夺得联赛冠军，而这也只是队史第二次打入欧联决赛，我们需要肯定今季的成就。我认为必须经历这个过程；如果你感到痛苦，就去经历那份痛苦，从中学习。」