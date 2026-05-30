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英超｜利物浦证领队史洛特离任 联赛仅保欧联资格料成导火线

足球世界
更新时间：19:40 2026-05-30 HKT
发布时间：19:40 2026-05-30 HKT

利物浦帅位再度震荡！据「转会大神」罗马诺（Fabrizio Romano）独家披露，利物浦高层已做出决定，与领队史洛特（Arne Slot）分道扬镳。这位荷兰教头在晏菲路的执教生涯仅维持了两季，便因在刚刚结束的2025-26球季战绩未达预期，惨遭红军无情开刀。利物浦随后亦发出官方声明，证实史洛特离任。

联赛仅排第五成被炒导火线

史洛特领军利物浦在过去一季的表现极其动荡，球队在英超赛场表现令人失望，最终只能以第五名冲线。虽然这个名次仍足以让他们在下季改制后的欧联（UCL）赛场占得一席之地，但对于习惯了争冠的红军拥趸及高层而言，这显然是一份不合格的成绩表。
利物浦经历颗粒无收的一季，最终成为了史洛特下课的直接导火线。罗马诺指出，利物浦董事会认为球队需要一个全新的方向与更有魄力的掌舵人，以迎接来季更严酷的挑战，因此决定在季后迅速采取行动，终止双方的合作关系。

利物浦随后发出官方声明，证实与史洛特分道扬镳，同时亦感谢对方上任两年期间，为「红军」带来队史第20个顶级联赛冠军。

相关新闻︰英超｜利物浦发官方声明证实史洛特离队 感谢其两年贡献领军夺队史第20冠

伊拉奥拿成新帅热门 红军今夏面临大洗牌

随著史洛特的黯然下课，利物浦今夏将迎来近年最大规模的大洗牌。罗马诺又透露，将离任般尼茅夫领队的伊拉奥拿(Andoni Iraola)成为红军新帅热门人选。除了帅位悬空外，阵中多名夺冠功臣包括埃及神锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、左闸安德鲁罗拔臣（Andrew Robertson）以及中坚伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konate）亦已落实离队。

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