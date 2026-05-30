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足总杯｜大埔 2：1 挫东区夺冠　陈肇钧梅开二度锁定亚洲赛席位

足球世界
更新时间：17:09 2026-05-30 HKT
发布时间：17:09 2026-05-30 HKT

作为今季港超压轴大战，「冠忠巴士60周年足总杯」决赛周六（30日）于旺角大球场爆发，上演大埔激斗东区的「地区打吡」。凭借港将陈肇钧上半场梅开二度，大埔最终以2：1 击败东区，勇夺来季亚洲赛最后一张入场券。

大埔今季已率先将「高级组银牌」收入囊中，更曾出战「亚冠杯2」分组赛，今次是球队时隔8年再度杀入足总杯决赛。面对首度跻身决赛的东区，大埔开赛后迅速控制大局。战至14分钟，大埔把握一次罚球攻势，加比尔接应传送头槌二传到门前，陈肇钧近门加一脚破网，为大埔先开纪录。

打开纪录后，大埔继续主导球赛，并频频博得角球，惜未能进一步扩大优势；另一边厢，东区仅能倚靠零星的防守反击制造威胁，惟同样无功而还。

在炎热天气下，战况一度陷入胶著。直至上半场补时阶段，伊高沙托尼传中，帕特华维迪起脚虽被敌卫护空门，但陈肇钧机警门前补射入网，个人梅开二度。大埔带著2:0的优势返回更衣室。

换边后，沉寂半场的东区表现终见起色，积极加强攻力，频频向大埔防线展开猛攻，惟迟迟未能撕破对手大门。直至战至86分钟，场上终于出现转机。大埔球员于禁区内犯下手球，球证经VAR（视像助理裁判）覆核后直指十二码点。东区由华伦天奴操刀主射中鹄，在比赛尾段将比数追近至1:2。

追回一球后，东区士气大振，在长达10分钟的补时阶段对大埔狂轰猛炸，掀起全场高潮。然而，大军压上亦令东区后防暴露出空位。补时最后时刻，大埔外援保连奴把握反击机会长驱直进，杀入禁区后遭东区门将保罗扑跌，球证果断判罚十二码。虽然负责主射的马高斯山度士中柱弹出，大埔错失「杀死比赛」的黄金机会，但由于所余时间无几，最终大埔仍以2:1力克东区，成功捧走足总杯，并夺得来季「亚冠杯2」的参赛资格。

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