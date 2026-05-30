世界杯2026｜杜曹奇招迎史上最热世杯 破例准WAGs提早随军助英格兰备战抗暑

今届由美国、墨西哥及加拿大合办的世界杯，预计将成为史上最炎热的一届赛事。为了让球员在面对高温及巨大压力前能够充分放松，英格兰国家队主帅杜曹（Thomas Tuchel）决定打破惯例，特准「太太及女友团」（WAGs）提早赴美与球员会合，期望以温情牌加上一系列针对性的抗热奇招，助「三狮军团」征服酷暑。

破例提早放行 WAGs大军低调陪训

英格兰大军将于周一飞抵美国佛罗里达州，准备在摄氏34度及高达80%的湿度下进行热身赛。过往大赛，英军通常在赛事正式展开后才允许家属探访，但杜曹今次选择反其道而行：「我们会比其他球队更早抵达美国适应高温和湿度。这个早期的集训营，能让我们在空闲时间、与家人朋友相聚以及足球之间取得良好的平衡。」

据悉，布卡约沙卡（Bukayo Saka）的未婚妻Tolami Benson、祖迪比宁咸（Jude Bellingham）的女友Ashlyn Castro，以及奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）、明奈（Kobbie Mainoo）和史东斯（John Stones）的另一半均会随行。不过，为了避免重演2006年德国世界杯时WAGs过度高调的「马戏团」闹剧，今次安排将非常低调。家属们不会入住球队酒店，只会在操练后进行轻松的聚会。

冰背心加发热帐篷

面对酷热天气，英军的抗热准备可谓做到足。过去几个月，英军球星的家中已安装了红外线桑拿房，帮助身体提早适应。抵达美国后，他们更要在发热的帐篷内进行地狱式特训，并在赛前及半场休息时穿上冰背心降温。由于天气极端，英格兰惯常的高频率逼抢踢法将无法实行，杜曹必须为球队度身订造另一套保留体力的战术。