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英超｜一代星将陨落！史达宁涉毒驾撞毁林宝坚尼被捕

足球世界
更新时间：13:11 2026-05-30 HKT
发布时间：13:11 2026-05-30 HKT

前利物浦、曼城及阿仙奴球星史达宁（Raheem Sterling）场外生活再度亮起红灯！据汉普郡（Hampshire）警方证实，这位31岁的前英格兰国脚于周四早上驾驶其林宝坚尼超跑时，在M3公路失控撞向防护栏。警方到场后以涉嫌毒驾、危险驾驶及藏有三级药物等罪名将其拘捕。

涉毒驾及藏毒准保释候查

汉普郡警方在周四发表声明，详述了案发经过：「周四早上9时前，我们接获报告指一辆林宝坚尼在M3公路南行线靠近Minley互通立交处撞向护栏。事故不涉及其他车辆，亦无人受伤。」
声明续指：「司机为一名来自伯克郡（Berkshire）的31岁男子，他因涉嫌药后驾驶、危险驾驶、非法持有C类药物以及拒绝提供样本而被捕。该名男子目前已获准保释，以待进一步调查。」据悉，该名男子正是曾为英格兰国家队上阵82场的史达宁。

从英超霸主到荷甲弃将 尹佩斯曾为其抱不平

史达宁的足球生涯在离开曼城后便开始走下坡。他在2022年加盟车路士，仅效力两季便被外借至阿仙奴，但在「兵工厂」期间上阵28场仅入一球，表现令人大失所望。今年一月，车路士决定与其提前解约，史达宁随即转战荷甲加盟飞燕诺。
然而，史达宁在飞燕诺同样未能重拾状态，仅上阵8场且一球未进。飞燕诺主帅尹佩斯（Robin van Persie）在史达宁最后一次出场后，曾公开为其受到的舆论攻击抱不平：「我对围绕他的种种冷嘲热讽感到困扰。他在英格兰入过200球，代表国家队踢了82场，无论你认为他现在踢得好不好，他都应该得到尊重。我觉得荷兰足球界对待他的方式非常糟糕。」

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