Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜马体会轰巴塞争逐艾华利斯散布假消息 「报价」买耶马讥讽对方手法

足球世界
更新时间：07:18 2026-05-30 HKT
发布时间：07:18 2026-05-30 HKT

马德里体育会就巴塞隆拿争逐祖利安艾华利斯的过程表示不满，指控对方发动「无休止的抹黑运动⋯⋯蓄意泄露消息、散播假新闻，以及不断的不尊重行为」。马体会以一连串社交媒体帖文公开表态，包括「报价」收购巴塞球星耶马。

巴塞称马体会接受报价 马体会反驳

早前传媒广泛报道，巴塞在报价获得同意后，与艾华利斯就转会展开洽商。但到了周四，报道指马体会将拒绝巴塞9000万欧元的报价；马体会又向《ESPN》消息人士表示，他们尚未收到正式报价，对巴塞的手法表示不满。

艾华利斯成为巴塞收购目标。路透社
艾华利斯成为巴塞收购目标。路透社
马体会讽刺巴塞争逐艾华利斯的手法。路透社
马体会讽刺巴塞争逐艾华利斯的手法。路透社

马体会其后发出一连串讽刺帖文，包括表示向巴塞球星耶马「报价」：「HERE WE GO！我们已向巴塞隆拿发出传真，列明转会报价：明日Bad Bunny演唱会门票4张、西班牙报章ABC年度订阅一份，以及葵花籽一袋。我们热切期待回复，以便准备官方公告。」马体会又在Instagram帖文加上一句：「我们生活在一个现实可以被窜改的时代，不要轻信你所看到的一切，尤其是与巴塞有关的事情。」

「蓄意泄露消息、假新闻」

马体会在连串讽刺帖文后，发出严肃的声明表示：「过去几个月，我们旗下一名球员一直遭受无休止的抹黑运动，他们蓄意泄露消息、假新闻、持续不尊重、编造小故事。」马体会随后提及巴塞涉嫌在2001至2018年间，向前球证委员会副主席Jose Maria Enriquez Negreira支付700万欧元的调查：「但当然，我们不会想到在球队薪酬名单上纳入球证副主席，也不会动用政治关系为球员办理注册。尊重与价值观。」

最Hit
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
12小时前
切萨雷塔隆内路。 USMIA
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
9小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
12小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
13小时前
02:28
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
17小时前
车长行驶时双手离軚 九巴调查后决定解雇
车长行驶时双手离軚网片疯传 九巴调查后决定解雇
突发
11小时前
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
即时体育
10小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
1小时前
星岛申诉王 | 一句You Shut Up掀全城风波 名人教用英文优雅讲「你收声」
02:47
星岛申诉王 | 一句You Shut Up掀全城风波 名人教用英文优雅讲「你收声」
申诉热话
13小时前
TVB年中节目巡礼2026丨陈自瑶中门大开溢仙气  港姐亚军低胸透视  高海宁「影后」春光无限
01:43
TVB年中节目巡礼2026丨陈自瑶中门大开溢仙气  港姐亚军低胸透视  高海宁「影后」春光无限
影视圈
11小时前