西甲｜马体会轰巴塞争逐艾华利斯散布假消息 「报价」买耶马讥讽对方手法

马德里体育会就巴塞隆拿争逐祖利安艾华利斯的过程表示不满，指控对方发动「无休止的抹黑运动⋯⋯蓄意泄露消息、散播假新闻，以及不断的不尊重行为」。马体会以一连串社交媒体帖文公开表态，包括「报价」收购巴塞球星耶马。

巴塞称马体会接受报价 马体会反驳

早前传媒广泛报道，巴塞在报价获得同意后，与艾华利斯就转会展开洽商。但到了周四，报道指马体会将拒绝巴塞9000万欧元的报价；马体会又向《ESPN》消息人士表示，他们尚未收到正式报价，对巴塞的手法表示不满。

艾华利斯成为巴塞收购目标。路透社

马体会讽刺巴塞争逐艾华利斯的手法。路透社

马体会其后发出一连串讽刺帖文，包括表示向巴塞球星耶马「报价」：「HERE WE GO！我们已向巴塞隆拿发出传真，列明转会报价：明日Bad Bunny演唱会门票4张、西班牙报章ABC年度订阅一份，以及葵花籽一袋。我们热切期待回复，以便准备官方公告。」马体会又在Instagram帖文加上一句：「我们生活在一个现实可以被窜改的时代，不要轻信你所看到的一切，尤其是与巴塞有关的事情。」

「蓄意泄露消息、假新闻」

马体会在连串讽刺帖文后，发出严肃的声明表示：「过去几个月，我们旗下一名球员一直遭受无休止的抹黑运动，他们蓄意泄露消息、假新闻、持续不尊重、编造小故事。」马体会随后提及巴塞涉嫌在2001至2018年间，向前球证委员会副主席Jose Maria Enriquez Negreira支付700万欧元的调查：「但当然，我们不会想到在球队薪酬名单上纳入球证副主席，也不会动用政治关系为球员办理注册。尊重与价值观。」