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世界杯2026‧列强点评｜艾宁夏兰特首战国际大赛 图展现世界顶级射手实力

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-29 HKT
发布时间：07:30 2026-05-29 HKT

挪威连续6届无缘世界杯决赛周，今届美加墨世杯在曼城射手艾宁夏兰特领军之下，成功重返决赛周舞台。25岁的夏兰特几乎赢尽所有球会赛锦标，今次第1次代表挪威出战国际大赛，他希望领军突破16强的队史最佳成绩，并证明自己世界顶级射手的地位。

艾宁夏兰特(左)肩负挪威入球重任。法新社
艾宁夏兰特(左)肩负挪威入球重任。法新社
挪威于决赛周被编入I组。法新社
挪威于决赛周被编入I组。法新社

外围赛上阵8场狂轰16球

挪威历来3次出战世界杯决赛周，其中于1938和1998两届同样晋身16强成绩最好。不过，自2002年日韩世界杯开始，挪威已连续6届未能够晋身决赛周。今届世界杯外围赛，曼城前锋艾宁夏兰特上阵8场狂轰16球，协助挪威于欧洲区I组8战全胜，攻入欧洲区最多的37球，以24分力压4届世界杯冠军意大利，首名直接出战决赛周。而夏兰特国际赛累积射入49球，成为挪威史上神射手。
夏兰特于曼城先后赢得欧联、欧超杯、英超、足总杯、联赛杯、社区盾，几乎横扫各大小球会赛奖杯，但因挪威实力有限未曾出战国际大赛。今届美加墨世界杯是他首次踏足国际赛舞台，他誓要与法国前锋基利安麦巴比、巴西前锋云尼斯奥斯祖利亚等世界顶级射手争一日长短，助挪威争取突破16强创造国家历史。

挪威世界杯I组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
17-06    早上6:00    伊拉克
23-06    早上8:00    塞内加尔
26-06    深夜3:00    法国

挪威焦点球员

艾宁夏兰特
位置：前锋
出生日期：21-07-2000
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：49场/55球

艾宁夏兰特。法新社
艾宁夏兰特。法新社

马田奥迪加特
位置：中场
出生日期：17-12-1998
效力球会：阿仙奴
国际赛上阵/入球：67场/4球

马田奥迪加特。法新社
马田奥迪加特。法新社

拉亚臣
位置：后卫
出生日期：17-11-1997
效力球会：多蒙特
国际赛上阵/入球：41场/1球

拉亚臣。路透社
拉亚臣。路透社

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