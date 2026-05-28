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欧联｜派路称阿仙奴有机会决赛靠死球破敌称霸 夺联赛冠军实至名归

足球世界
更新时间：17:32 2026-05-28 HKT
发布时间：17:32 2026-05-28 HKT

英超新科冠军阿仙奴将于香港时间星期日凌晨在欧联决赛硬撼法甲冠军巴黎圣日耳门，意大利传奇中场大师派路（Andrea Pirlo）接受英媒专访时，大赞兵工厂赢得英超联赛冠军实至名归，更预言阿仙奴有能力凭借死球战术击败强敌捧走欧联冠军奖杯。 

曾经为意甲劲旅AC米兰赢得两次欧联冠军的派路在今届欧联决赛前夕接受英国《天空体育》专访，提到死球战术在今季英超扮演重要角色，而这项优势随时会成为决定欧联冠军谁属的关键。
他认为兵工厂在这方面占有明显优势：「阿仙奴的两名中坚和一名前锋顶上功夫都十分出众，肯定会好好利用这点。 阿仙奴在这些情况下极具能力，因为他们有下苦功钻研。」 派路更指出，对手PSG阵中缺乏制空力强的球员，因此阿仙奴随时可以凭借死球战术找到破门良机，赢得决赛。 

赞赏安历基铁腕治军

当然，派路亦无低估PSG的实力，他盛赞巴黎主帅路尔斯安历基（Luis Enrique）是「目前世界上最佳领队」。 派路指出，PSG在尼马、美斯及基利安麦巴比等巨星先后离队后，反而在欧洲赛场上取得成功，这完全是安历基的功劳：「一切都归功于教练。他选择起用愿意听从指示的球员重新出发，现在的PSG是一队肯不断跑动、积极防守的球队，最终成绩亦证明他是对的。」
派路特别点名提到PSG锋线上的两名大将 — 迎来重生的奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及「无限气」的基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia），认为他们完美展现球队现时勤奋拚搏的态度。 

力撑兵工厂英超封王实至名归

尽管派路预测决赛形势上PSG稍占优势，但他始终对阿仙奴给予极高评价。 派路强调自己一直有密切留意兵工厂在英超和欧联的表现：「他们在过去几年一直保持极佳走势，并非只在今季出现。他们赢得英超联赛冠军绝对是实至名归。」

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