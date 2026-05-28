英超｜车路士挖角恐受挫 英媒曝般尼茅夫誓保核心备战下季欧洲赛

英超豪门车路士欲收购般尼茅夫中场新星阿历斯史葛（Alex Scott）的计划恐怕即将落空。为了迎接球会史上首次的欧洲赛征途，般尼茅夫已下定决心留住队中核心备战下季欧洲赛，全力阻止阵中三大年轻猛将离队。

蓝狮今季表现令人失望，下季更无缘欧洲赛，令球会收入锐减。但这显然未有阻止蓝狮继续收购球员的野心，此前已经传出他们计划收购多位球员，当中就包括刚获英格兰国家队征召的阿历斯史葛。

备肥约力拒车路士利诱

据英国广播公司（BBC）报道，这位23岁中场凭借本赛季出色的表现，成为了车路士在今夏转会窗的重点目标。然而，般尼茅夫管理层无意放走这位中场大将。为了抵御蓝军的强势挖角，般尼茅夫不仅拒绝放人，更正积极准备为史葛提供一份条件丰厚的新合约，以说服他留队征战欧洲赛。

樱桃军团在主帅伊拉奥拿（Andoni Iraola）的领军下，本赛季以英超第六名的傲人成绩收官，创下球会建军127年以来首度跻身欧霸杯的壮举。球会高层深知，要应付下季英超与欧洲赛的双线作战，阵容的稳定性至关重要。为了避免重蹈去年夏天多名主力流失的覆辙，留住骨干球员成为了目前的头等大事。

保稳定阵容双线作战

除了全力留住阿历斯史葛，般尼茅夫也希望致力留住另外两名表现亮眼的新星 – 巴西翼锋拉恩域陀（Rayan）与法国前锋高洛比（Eli Junior Kroupi）。

今年1月以3000万英镑从巴西华斯高加盟的19岁小将拉恩域陀，半季内在英超交出5个入球和2次助攻的亮眼数据。英媒透露，这位刚刚被安察洛堤征召入巴西世界杯名单的锋将已明确向球会表达不想过早转会，并承诺会继续留在球队发展，他目前的合约期至2031年。

另一位前锋高洛比同样炙手可热，目前已吸引了包括阿仙奴等多支具备欧联参赛资格的豪门球队关注。但般尼茅夫对他的态度极为坚决，高层已表明会采取强硬手段，全力阻止高洛比被其他球队挖角。