Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧战历史第一人！古斯辛特单季随维拉、水晶宫勇夺两大欧洲锦标

足球世界
更新时间：16:51 2026-05-28 HKT
发布时间：16:51 2026-05-28 HKT

随著水晶宫在周三晚的欧协联决赛以1:0力克西甲球队华历简奴，阵中的科特迪瓦国脚前锋古斯辛特（Evann Guessand）不仅随队捧杯，更写下了一项前无古人、甚至恐难有后来者的欧战神级历史纪录！这位24岁的射手成为了足球历史上，首位在同一个赛季内，代表两支不同球队夺得两项不同欧洲赛事冠军的球员。


一月过档水晶宫 决赛后备上阵登顶


古斯辛特在今年一月的转会窗由阿士东维拉外借至水晶宫，加盟后他在水晶宫的欧协联夺冠路上扮演了关键角色，合共上阵5场并攻入1球。在周三晚于莱比锡举行的决赛中，古斯辛特在下半场尾段后备登场，亲自见证球队以1:0小胜捧杯。
然而，这只是他今季神奇欧战之旅的下半部分。在今年一月转会之前，他其实早已为母会阿士东维拉在欧霸杯赛场立下汗马功劳。

季初为维拉立功 两大战线均有入球


在本赛季的前半段，古斯辛特代表维拉在欧霸杯的联赛阶段上阵了7场比赛，并为球队攻入2球，是维拉晋级的重要功臣。而在上周于伊斯坦堡举行的欧霸杯决赛中，维拉以3:0大胜德甲球队弗赖堡夺冠。由于古斯辛特在季初曾为维拉披甲，这意味著他同样符合领取维拉冠军奖牌的资格。


根据欧洲足协（UEFA）的规例，他们会向欧霸杯及欧协联的冠军球队各颁发50枚金牌，这与英超需要球员起码上阵5场才可获得奖牌（共提供40枚）的严格规定不同。由于古斯辛特在两项赛事中均有代表两队上阵兼取得入球，他百分之百将获得这两枚欧洲赛冠军奖牌。


在同一个赛季，先在季初帮助维拉奠定欧霸基础，再在季尾协助水晶宫称霸欧协联，古斯辛特以极其巧妙的命运安排，成为了欧洲球坛史无前例的单季「双料欧洲冠军」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
7小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
9小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
20小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
3小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
22小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
10小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
01:20
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
8小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
4小时前
冷气室外机散热慢点算好？日本公开爆红「水桶降温法」　只需「2件法宝」电费即减半！
冷气室外机散热慢点算好？日本公开爆红「水桶降温法」只需「2件法宝」电费即减半！
食用安全
6小时前