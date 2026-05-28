随著水晶宫在周三晚的欧协联决赛以1:0力克西甲球队华历简奴，阵中的科特迪瓦国脚前锋古斯辛特（Evann Guessand）不仅随队捧杯，更写下了一项前无古人、甚至恐难有后来者的欧战神级历史纪录！这位24岁的射手成为了足球历史上，首位在同一个赛季内，代表两支不同球队夺得两项不同欧洲赛事冠军的球员。



一月过档水晶宫 决赛后备上阵登顶



古斯辛特在今年一月的转会窗由阿士东维拉外借至水晶宫，加盟后他在水晶宫的欧协联夺冠路上扮演了关键角色，合共上阵5场并攻入1球。在周三晚于莱比锡举行的决赛中，古斯辛特在下半场尾段后备登场，亲自见证球队以1:0小胜捧杯。

然而，这只是他今季神奇欧战之旅的下半部分。在今年一月转会之前，他其实早已为母会阿士东维拉在欧霸杯赛场立下汗马功劳。

季初为维拉立功 两大战线均有入球



在本赛季的前半段，古斯辛特代表维拉在欧霸杯的联赛阶段上阵了7场比赛，并为球队攻入2球，是维拉晋级的重要功臣。而在上周于伊斯坦堡举行的欧霸杯决赛中，维拉以3:0大胜德甲球队弗赖堡夺冠。由于古斯辛特在季初曾为维拉披甲，这意味著他同样符合领取维拉冠军奖牌的资格。



根据欧洲足协（UEFA）的规例，他们会向欧霸杯及欧协联的冠军球队各颁发50枚金牌，这与英超需要球员起码上阵5场才可获得奖牌（共提供40枚）的严格规定不同。由于古斯辛特在两项赛事中均有代表两队上阵兼取得入球，他百分之百将获得这两枚欧洲赛冠军奖牌。



在同一个赛季，先在季初帮助维拉奠定欧霸基础，再在季尾协助水晶宫称霸欧协联，古斯辛特以极其巧妙的命运安排，成为了欧洲球坛史无前例的单季「双料欧洲冠军」。

