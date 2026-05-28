英超｜曼联税前盈利升4.2亿 专家寸爆：外借拉舒福特一个 够冚裁员400人薪金

曼联公布了截至2026年3月31日的最新九个月财务报告。虽然数据显示球会在削减成本后营业利润有所增长，但早前大刀阔斧裁减约400名基层员工的「节流」措施，却惹来足球财务专家基兰马古尼（Kieran Maguire）的无情嘲讽。他一针见血地指出，这波大规模裁员所节省下来的开支，实际上只等同于将阵中高薪球星拉舒福特（Marcus Rashford）外借至巴塞隆拿所悭下的薪金。

专家寸爆曼联节流方案，表示外借拉舒福特一个够冚裁员400人薪金。美联社

裁员效益惹质疑



根据这份最新财报，受惠于由联合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）主导的场外削减成本措施，曼联在期内的除息、税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）达到1.875亿镑，较去年同期的1.453亿镑增加了超过4,000万镑。然而，球会的财政负担依然沉重，至今仍背负著加沙（Glazer）家族时代遗留下来高达6.5亿美元的巨额债务。短期借款亦增加至2.625亿镑。



财务专家基兰马古尼在对曼联的财报进行了深入剖析：「他们确实提到了裁员带来的效益，这很有意思。但有人可能会说，裁减400人所节省下来的钱，大致上只相当于把拉舒福特租借到巴塞罗那所节省的工资支出。」

不过，马奎尔亦派了定心丸，指出球会在转会市场上仍具备极大灵活性：「随著拉舒福特等球员外借，以及卡斯米路（Casemiro）将于今夏离队，球会的薪酬支出将大幅下降。这对引援非常有利，因为这可以腾出庞大的工资空间。曼联的阵容身价在英超排第三，他们完全有能力继续大洒金钱扩军。」



重返欧联保巨额收入 总裁大赞卡域克



虽然因为提早在足总杯及联赛杯出局，导致该季度的比赛日收入微跌5.2%至4,220万英镑，但来季重返欧洲联赛冠军杯，将可确保为曼联带来3,000万至4,000万英镑的丰厚转播及奖金收入，加上透支额减少了3,000万英镑释放了现金流，无疑令球迷对今夏的扩军充满期待。



行政总裁贝拉达（Omar Berrada）对球会的整体发展前景充满信心：「我们对球会今季的进步感到非常正面。取得英超季军及来季欧联资格，证明了男子队在球场上的状态有所提升。卡域克（Michael Carrick）在执教的17场比赛中表现极其出色，我们很高兴他能正式继续担任主教练。」