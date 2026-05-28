世界杯｜赴美睇波皮费重！英格兰热身赛对纽西兰恐对5万空凳踢

英格兰国家队即将远赴美国展开世界杯热身赛，但由于前往北美观赛的总体花费过于高昂，大批球迷被迫却步。下周「三狮军团」在佛罗里达州坦帕对阵纽西兰的热身赛，目前票房惨淡，主办单位正面临门票滞销的窘境。这意味著这个可容纳69,000人的雷蒙詹姆斯体育场，届时恐将出现超过5万个空座位的尴尬场面。

英格兰热身赛对纽西兰恐对5万空凳踢。路透社

这场将于6月6日上演的赛事，最平门票虽然只需算合理的54镑(约565港元)，但沉重的世杯整体旅费已令球迷吃不消。目前只有约1,500名英格兰官方球迷会成员确认出席。英国传媒报导指，英格兰足总明白到北美世杯的使费惊人，球迷只能精挑细选地观看部分赛事，甚至选择放弃随军出征，因此对门票滞销并不感到意外。当局原本寄望能吸引居住在佛罗里达州的英国侨民入场，但如意算盘最终未能打响。



次仗对哥斯达黎加近满座 全因对手侨民撑场



形成强烈对比的是，英格兰在奥兰多对阵哥斯达黎加的第二场热身赛，销情却非常理想。这场在可容纳25,500人的Inter&Co体育场举行的赛事，目前已接近全场爆满。原来，佛罗里达州拥有全美最大及增长最快的哥斯达黎加裔人口（占全美哥斯达黎加裔总人口约16%），这批庞大的侨民抢购了大部分门票，变相「拯救」了这场热身赛的票房。

英格兰热身赛对纽西兰恐对5万空凳踢。美联社

FIFA「动态定价」惹公愤 纽约当局介入调查



由杜曹（Thomas Tuchel）带领的英军，将于6月17日的世杯首战硬撼克罗地亚，同组对手还有加纳及巴拿马。国际足协（FIFA）表示，今届世杯104场赛事共600万张门票中，已售出约500万张。然而，亮丽的销售数字背后，却隐藏著极大的民怨。



FIFA目前正面临针对门票价格、购买及转售方式的严厉调查。纽约及新泽西州的官员正著手调查所谓的「动态定价」机制，该机制令球迷被逼支付天价买飞。据悉，在4月份的FIFA官方转售平台上，英格兰对克罗地亚的首场分组赛，在德州上演的最平门票竟被炒高至898美元（约7000港元）。此外，更有报导指球迷在购买时被误导门票级别，最终货不对办，当局已正式就相关乱象对FIFA采取官方行动。