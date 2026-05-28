欧协联｜加拉斯拿领水晶宫称霸欧洲 临别赠言：球队已在应有位置

水晶宫在欧协联决赛以1:0击败西甲对手华历简奴，成功夺得球会一年内的第三项锦标！这场胜仗亦为领队加拉斯拿（Oliver Glasner）在水晶宫的执教生涯画上最完美的句号。加拉斯拿赛后向球迷及球会发表了感人的临别赠言，他深信自己留下的基础，已让水晶宫站稳在球坛应有的高度。



加拉斯拿感性告别



带领球队首夺欧洲赛殊荣后，加拉斯拿坦言仍未完全消化即将离任的事实。他赛后感触地表示：「直到现在，我甚至不敢相信这是最后一场比赛。我做出了离任的决定，但这绝对是水晶宫史册上美好的一章。未来将会有其他领队接手，虽然我们进军欧霸杯的步伐延迟了一年，但球员们最终得到了他们应得的回报。」

这位功勋主帅向球迷及球会留下了最后的寄语：「有时候你需要绕一些远路，但现在水晶宫已经身处他们应在的位置。这对我来说意义重大。我要向球员们说声谢谢，因为他们始终信任我，并相信我所说的一切。」

禾顿誓盛赞主帅改变球会



加拉斯拿的离去令阵中球员相当不舍，同时亦激发了他们为这位主帅赢下最后一战的斗志。中场大将阿当禾顿（Adam Wharton）直言，加拉斯拿绝对是水晶宫史上最佳的领队之一：「这是水晶宫第一次参与欧洲赛，而我们赢得了冠军。他彻底改变了球会对各项赛事的看法。」

有趣的是，禾顿在去年足总杯决赛因脑震荡被紧急送院，错过了球队的夺冠派对，他扬言今次要「报复式」狂欢：「我错过了足总杯的庆祝活动，所以今年我一定要补回来！这次的派对将会非常盛大，我要把两次的庆祝都补上。我现在还要做药检，但希望我能尽快搞定，然后去畅饮啤酒和美酒。」



入球功臣桑马迪达锦标献球迷



至于今仗为水晶宫一箭定江山的致胜功臣马迪达（Jean-Philippe Mateta），赛后更是陷入疯狂。他激动地高呼：「我感觉极美妙！我们做到了！第一次征战欧洲，我们就做到了！现在我只想庆祝，只想开派对。这太不可思议了。我们做到了所有事情，我之前就说过我们会投入多大的比赛强度，我现在真的累坏了，我已经倾尽了所有。」

