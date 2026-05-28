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39岁卡斯柏舒米高严重肩伤宣布挂靴 「由命运替我做的决定」

足球世界
更新时间：07:19 2026-05-28 HKT
发布时间：07:19 2026-05-28 HKT

丹麦门将卡斯柏舒米高宣布，因为严重肩伤挂靴。他发文表示「这是命运替我做的决定」，但表示在足球路上获得很多，退役无憾。

卡斯柏舒米高最后一支效力的球会是些路迪。法新社
卡斯柏舒米高最后一支效力的球会是些路迪。法新社
舒米高父子。法新社
舒米高父子。法新社
舒米高为李斯特城赢得英超冠军。法新社
舒米高为李斯特城赢得英超冠军。法新社

身为传奇门神舒米高之子，卡斯柏的职业生涯，谱写出属于他的传奇一章。他在曼城展开职业生涯，在李斯特城效力10个赛季期间，夺得2015/16年英超冠军和2021年足总杯，之后转战尼斯和安德列治，再转投苏超些路迪。他曾为丹麦上阵120次，包括征战2018年和2022年世界杯，以及在欧国杯2020年打入4强，

带伤作战 其后再触伤恶化

但他于2025年3月丹麦在欧国联4强斗葡萄牙一役中受伤，当时丹麦已用尽换人名额，他仍坚持带伤完场。其后11个月，他在些路迪欧联斗史特加一役中，令伤势进一步恶化。他曾誓言尽一切努力延续职业生涯，包括接受长达1年的康复疗程，但最终表示「这个决定是由命运替我作出的」。他说：「3月时，没有意识到伤势有多严重，整个过程非常漫长。2月再度跌伤时，我立刻知道情况有多严重。我咨询了多名医生和专家的意见，他们告诉我不应期望可以重返顶级赛场。」

「足球对我没有任何亏欠」

他2月起已没有再上阵，原本与些路迪的合约即将届满，曾咨询医生意见后决定挂靴。他发表感动告别：「我想每个人都梦想在球场上告别，但你未必能得到想要的，但我在足球旅途上已得到太多，足球对我没有任何亏欠。我获得了太多机会，拥有了太多经历。最令我难忘的，是沿途建立的友谊和联系，以及与他们共同分享的时刻。」

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