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欧协联｜水晶宫挫华历简奴封王创队史 加拉斯拿领军两年三杯写完美结局

足球世界
更新时间：05:45 2026-05-28 HKT
发布时间：05:45 2026-05-28 HKT

水晶宫在欧协联封王，锁定来季欧霸席位！这支英超球队今晨于决赛以1：0击败华历简奴，取得队史首座欧洲赛锦标。

水晶宫在欧协联封王。路透社
水晶宫在欧协联封王。路透社
桑马迪达一箭定江山。路透社
桑马迪达一箭定江山。路透社
加拉斯拿完美告别。路透社
加拉斯拿完美告别。路透社

桑马迪达一箭定江山

水晶宫在加拉斯拿带领下，于去季爆冷夺得英格兰足总杯，并于今季社区盾击败利物浦。这名奥地利籍教头早前宣布将于今季季后离队，今晨他带领球队出战欧协联决赛，画上完美句号。

水晶宫于决赛面对华历简奴，在51分钟攻入全场唯一入球；阿当华顿于禁区外的射门，被华历简奴门将阿基列沙巴拿扑出，但皮球落在门前的桑马迪达面前，后者反应够快，第一时间补射入网。

取来季欧霸席位

最终水晶宫以1：0击败华历简奴，在欧协联封王，是队史首个欧洲赛冠军。水晶宫今季于英超以第15名完成，但他们透过这个欧协联冠军，取得来季欧霸杯席位。

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