港足｜备战6月两场友赛 港足23人名单出炉 慈英杜国榆首入大港脚决选

为备战6月初对阵蒙古及柬埔寨的两场国际友谊赛，中国香港足球总会今日（27日）揭晓了23人大军决选名单。今次阵容可谓「外流兵」当道，多达12名在内地及海外效力的球员入选。此外，教练团亦为球队注入新鲜血液，杰志新星慈英与南通支云中场杜国榆双双迎来首度代表「大港脚」出战国际A级赛的机会。

港队6月5和9日将分别出战2场友赛，先在香港大球场对蒙古，之后再赴金边对上柬埔寨。摄影：魏国谦

中国香港足球总会今日（9日）公布本月23日起作客尼泊尔的国际友谊赛，以及31日对印度的亚洲杯外围赛第三圈赛事的40人初选名单。资料图片

港足将于3月31日香港时间傍晚6时，亚洲杯外围赛征战印度。 资料图片

混血双星迎突破 盼演地标战

这次名单最令人惊喜的，莫过于两名混血战将的入选。现年28岁的杜国榆虽然曾是U23梯队常客，并出战过亚运及省港杯等赛事，但跻身顶级国际赛的决选名单还是头一遭。这位防守多面手自今年初加盟中甲南通支云后获得稳定上阵时间，终凭表现打动教练团。另一位焦点新丁则是拥有英国球会受训背景的杰志后衞慈英，他在取得特区护照后曾代表U22港足披甲，如今顺利「升格」至大国脚，随时在下周迎来个人大港脚的地标战。

慈英首度入选。廖伟业摄

慈英首度入选。摄影：魏国谦

杜国榆首度入选。南通支云微博视频截图

中超入球功臣齐集 锋线火力升级

阵容骨干方面，艾华顿、祖连奴及陈俊乐等本地常规主力继续肩负重任。值得一提的是，近期北上发展的港将状态大勇，陈晋一、茹子楠、颜卓彬与李小恒4位今季在中超皆有「进帐」的球员全数归队，势必为港队前线提供更强大的火力支援；而效力中甲陕西联合的马希伟亦重新获得征召。至于米高、梁诺恒及胡晋铭等多名参与了初选的球员，则无缘最后大军。

下周一将军澳开操 主场先斗蒙古

按照备战计划，港队大军将于下周一（6月1日）齐集将军澳足球训练中心展开为期三天的操练，并在下周四转赴香港大球场进行赛前适应。球队会先在6月5日（周五）晚上8时于主场摆下擂台迎击蒙古；翌日稍作恢复操练后，全队将于6月7日启程飞往金边，准备6月9日作客硬撼柬埔寨的赛事。

中国香港代表队23人决选名单：

守门员： 叶嘉宇（标准流浪）、庞焯熙（杰志）、谢家荣（大埔）

后卫： 茹子楠（北京国安）、周缘德（河南队）、慈英、甘智健、林乐勤（杰志）、杜国榆（南通支云）、陈晋一（上海申花）、劳烈斯（延边龙鼎）

中场： 陈俊乐（杰志）、赵聡悟（冠忠南区）、黄威（南京城市）、颜卓彬（青岛海牛）、陈肇钧（大埔）

前锋： 吴宇曦（重庆铜梁龙）、祖连奴（杰志）、艾华顿（理文）、马希伟（陕西联合）、李小恒（山东泰山）、安永佳（上海海港）、孙铭谦（天津津门虎）