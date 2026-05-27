足总杯｜升班马东区历史性闯足总杯决赛 吴伟超指非常满意球队今季表现

周六将上演今季最后一战，「冠忠巴士60周年足总杯」决赛由大埔对上东区，周三2队代表出席赛前记者会，东区主帅吴伟超表示以一支新球队而言，今季球队表现已非常满意，而关于亚洲足协牌照时则表示他和球会未有想到太长远。

吴伟超满意球队表现 未开始谂亚洲赛

东区今季升班港超便历史性杀入足总杯决赛，超sir也坦言以一支新球队而言已非常满意，并感谢球员的努力，而对于决赛他则表示：「走到呢一步相当唔容易，但呢场对手同之前东方同北区都有少少唔同，因为都见到坚sir带领大埔喺亚冠2有好好嘅成绩，所以对我嚟讲大埔系其中一支香港最top同具亚冠2实力嘅球队，作为一支新球队都希望可以为观众带嚟一场好嘅比赛。」超sir也表示今场作为赛季最后一场他希望球迷可以以嘉年华的感觉去欣赏今场比赛。

而早前4强超sir透露球会尚未有亚洲足协牌照，而再被问到闯入决赛后有没有和会方再讨论关于牌照问题时，他则坦言未有想到太长远：「上次坚sir带领大埔入足总杯决赛系8年前，而我哋球会啱啱喺港超8个月，所以如果参加到系几特别嘅，但系对我嚟讲仲系太长远啦，都系一步一步行再算。」

艾里奥争生涯足总杯第7冠

而队长艾里奥则表示球队第一年征战港超便可以打入杯赛决赛感觉非常好，他也表示虽然阵中不少球员从未打过决赛但并不影响他们努力奋战，而艾里奥效力公民和杰志曾6夺足总杯冠军，作为球队经验最为丰富的一员被问到如何协助队友时，他指：「在这种比赛中，我必须要令他们相信胜利是可能的，若你抱着「我已经输」的想法时便很难赢；相反若相信我们可以赢则一切都有可能，所以我要做的是要鼓励他们直至比赛结束，奋战到比赛结束。」

记者/摄影：魏国谦