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英超│森林认为艾利诺安达臣比怀斯更值钱 球员想去曼城多过曼联

足球世界
更新时间：14:36 2026-05-27 HKT
发布时间：14:36 2026-05-27 HKT

诺定咸森林的英格兰国脚中场艾利诺安达臣(Elliot Anderson)是转会市场抢手货，据报森林认为此子的转会费至少与车路士悍将摩西斯卡些度看齐，收到1亿15000万镑才考虑放人，比其国家队队友迪格兰赖斯的身价更高。同时《英国广播公司》透露，曼市双雄都希望签入他，但球员本人倾向加盟曼城多过曼联。

安达臣比较偏向加盟曼城。路透社
安达臣比较偏向加盟曼城。路透社

森林以卡些度转会费为基准

《每日电讯报》报导，森林来季虽然没有欧洲赛席位，但球会希望留下大部份核心成员，包括英格兰国脚中场艾利诺安达臣。当然球会知道安达臣得到多家豪门青睐，亦明白难以留住他，所以会采取惜售的态度，班主马里纳基斯以23年夏天摩西斯卡些度以1亿1500万镑从白礼顿转投车路士的价钱作为准则，至少收到这报价才会放人。若然成事，安达臣将会成为历来转会费最高的英格兰球员，打破阿仙奴中场迪格兰赖斯的1亿500万镑转会费纪录。

森林认为艾利诺安达臣比怀斯更值钱。美联社
森林认为艾利诺安达臣比怀斯更值钱。美联社

安达臣更想加盟曼城

目前最有机会得到他的球会，就是曼城和曼联。《英国广播公司》引述知情人士的说法，曼联方面不想为安达臣支付过高的转会费，亦不希望陷入冗长的谈判，更重要是球员本人希望加盟蓝月，而非红魔，预计他更大机会成为曼城一员。

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