孙兴民指睇热刺护级战比落场更紧张 充当辅导员向旧队友提供建议

正在美国随南韩国家队备战世界杯的孙兴民，近日受访时透露自己一直关注旧会热刺的护级情况，会特意早起收看直播，直言睇护级战比落场比赛更紧张，并指曾挣扎是否太早离开，热刺才会沉沦。同时他表示旧队友会联络倾诉烦恼，自己充当辅导员聆听并给予建议。

孙兴民首谈对热刺护级的感受

孙兴民今季离开效力了10年的热刺，转战美职加盟FC洛杉矶FC。这名33岁南韩前锋目前正准备美加墨世界杯，已向南韩国家队报到，在美国犹他州的训练基地集训，并抽空接受南韩媒体访问，首次提及自己对旧会热刺身陷解班漩涡的复杂和沉重心情。他指自己整季都关注热刺的护级情况，会因为旧会每场比赛的结果而提心吊胆，收看比赛是情绪折磨，「热刺的比赛通常在美国时间早上8时开赛，我都会特意早起看直播，但真的非常不安。」

曾挣扎是否太早离队令热刺沉沦

老孙续指睇护级战比落场更紧张，「踢了这么多年足球，我很少像这次一样如此紧张。这是一支我深爱的球队，因为我在那里有太多回忆，无论是快乐还是痛苦，好的结果还是糟糕的结果。」他还表示见到旧会沉沦曾挣扎离队的决定，「整季看着热刺挣扎，对我来说情感上非常煎熬。我甚至不停去想，是不是自己离开得太早。」

孙兴民一直给予旧队友建议

热刺最终护级成功，原来孙兴民都有功劳，他指很多旧队友都和他保持密切联系，当球队陷入困难时，他们都会主动联络他，倾诉烦恼并寻求建议，「由于美国和英国存在时差，热刺踢完比赛后，往往是我结束训练的时间，我们就会交流，一直倾谈。希望热刺下季带结球迷一个更加稳定和轻松的球季。」