英超│祖云达斯想500万欧罗签艾利臣比加 距利物浦2000万欧罗标价差距大

意大利媒体《都灵体育报》周二报导，祖云达斯已向利物浦出价500万欧罗，求购阵中的巴西国家队门将艾利臣比加(Alisson)，这价格只是红军标价2000万欧罗的4分1。然而消息人士指老妇人对交易充满信心，皆因艾利臣本人非常渴望回归意甲，想和祖记教练史巴列堤再次合作，他本人亦会利用自己与红军管理层的良好关系，希望球队降低转会费。

祖云达斯500万报价欧罗签艾利臣比加。路透社

老妇人已向利物浦报价500万欧罗

《都灵体育报》引述消息人士的说法，祖云达斯周一正式向利物浦提交了对艾利臣比加的首份报价，转会费为500万欧罗，同时他们已准备好一份为期3年，年薪450万欧罗的合约。这价格与红军的标价2000万欧罗相差甚远，但老妇人知道艾利臣渴望加盟，矢志与昔日恩师史巴列堤重聚，就算没有欧联资格都不介意，所以有信心可以用较低价梧得到这名33岁巴西门将。

艾利臣希望红军减价

据报此子回归意甲心切，想利用自己与红军高层的良好关系，希望球会在转会费上让步，给自己放行。唯一不确定因素，是利物浦今夏已失去了穆罕默德沙拿和安德鲁罗拔臣两位老臣子，害怕艾利臣离开会令更衣室不稳，未必愿意满足他。