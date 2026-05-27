Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│韦斯咸降班要卖人筹集1亿5000万镑 各队想执平货 爱华顿1000万签云比沙卡

足球世界
更新时间：08:00 2026-05-27 HKT
发布时间：08:00 2026-05-27 HKT

韦斯咸护级失败，来季需要降班英冠，收入将会大减，据报他们要在今夏大幅卖人筹集1亿5000万镑(约15亿8460万港元)，以达致收支平衡。多间英超球会正瞄准他们的情况，并准备执平货，马迪奥斯费南迪斯、马历迪奥夫和森马维预计成为抢手货，爱华顿则对右闸云比沙卡有兴趣，想以低价1000万镑「捞底」。

各队想执韦斯咸平货

英国媒体《每日电讯报》报导，韦斯咸来季转战英超，仅降班就带来1亿镑的损失，加上其它收入亦大减，他们预计要出售球员筹集1亿5000万镑资金，并减低薪金支出，方可达致收益平衡。多支英超队都希望执平货，多位当打球员预计会成为抢手货，包括21岁的塞内加尔左闸马历迪奥夫、同龄的葡萄牙中场马迪奥斯费南迪斯、24岁翼锋森马维，队长查洛保云更得到多支豪门青睐，当中以利物浦最积极。

莫耶斯想「捞底」1000万镑签云比加卡

而爱华顿因为老将史密斯高文将会离队，想低价吸纳韦斯咸的云比沙卡，主教练莫耶斯希望「捞底」以1000万镑与这位旧将再合作。这名28岁守将将会随刚果民主共和国参加今夏的美加墨世界杯，拖肥糖想及早落实签入他。

左闸马历迪奥夫是韦斯咸其中一位最有转售价值的球员。路透社
左闸马历迪奥夫是韦斯咸其中一位最有转售价值的球员。路透社
森马维得到不少球队青睐。路透社
森马维得到不少球队青睐。路透社
马迪奥斯费南迪斯有多支豪门关注，包括曼联。路透社
马迪奥斯费南迪斯有多支豪门关注，包括曼联。路透社
利物浦想签下查洛保云。路透社
利物浦想签下查洛保云。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
14小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
19小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
16小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
15小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
12小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
16小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
13小时前
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
影视圈
11小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
20小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
2026-05-26 07:00 HKT