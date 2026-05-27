韦斯咸护级失败，来季需要降班英冠，收入将会大减，据报他们要在今夏大幅卖人筹集1亿5000万镑(约15亿8460万港元)，以达致收支平衡。多间英超球会正瞄准他们的情况，并准备执平货，马迪奥斯费南迪斯、马历迪奥夫和森马维预计成为抢手货，爱华顿则对右闸云比沙卡有兴趣，想以低价1000万镑「捞底」。

各队想执韦斯咸平货

英国媒体《每日电讯报》报导，韦斯咸来季转战英超，仅降班就带来1亿镑的损失，加上其它收入亦大减，他们预计要出售球员筹集1亿5000万镑资金，并减低薪金支出，方可达致收益平衡。多支英超队都希望执平货，多位当打球员预计会成为抢手货，包括21岁的塞内加尔左闸马历迪奥夫、同龄的葡萄牙中场马迪奥斯费南迪斯、24岁翼锋森马维，队长查洛保云更得到多支豪门青睐，当中以利物浦最积极。

莫耶斯想「捞底」1000万镑签云比加卡

而爱华顿因为老将史密斯高文将会离队，想低价吸纳韦斯咸的云比沙卡，主教练莫耶斯希望「捞底」以1000万镑与这位旧将再合作。这名28岁守将将会随刚果民主共和国参加今夏的美加墨世界杯，拖肥糖想及早落实签入他。

左闸马历迪奥夫是韦斯咸其中一位最有转售价值的球员。路透社

森马维得到不少球队青睐。路透社

马迪奥斯费南迪斯有多支豪门关注，包括曼联。路透社

利物浦想签下查洛保云。路透社