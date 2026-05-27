英超│热刺学曼联无欧洲赛重生 麦迪臣：红魔做到我地都可以﹗

热刺今季表现令人失望，幸好最终完成护级任务，避过降班。该队中场占士麦迪臣苦中作乐，指曼联今季因没有欧战，成功重生以第3名完成球季，既然红魔做到他们都可以走同样的道路，有信心在来季重建取得理想成绩。

曼联今季无欧洲赛重生 英超取第3名

上届英超曼联和热刺难兄难弟，彼此为专注欧霸放弃英超，分别以第15位和17位完季，只是后者赢得欧霸冠军，今季参与欧联，红魔就彻底失败缘尽欧洲赛。然而曼联把握今季只需出战本土比赛，在赛事不多下引援重质不重量，成功重生取得第3名，重夺欧联门劵。

麦迪臣：红魔无欧洲赛有利英超

热刺则分心多条战线而沉沦，英超直到最后一轮击败爱华顿才确保护级成功。该队中场占士麦迪臣指，热刺可走曼联同样的重生道路：「今年我们看到曼联的例子，没有欧战似乎对他们出战英超有帮助，所以我肯定这是积极的讯号。我的意思是，热刺本应在欧洲赛场，这不是我们值得庆祝的事，但如果要从中找到一丝希望，就是这一点。」