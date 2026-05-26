英超总结│曼联全季仅踢了3600分钟 20队之中最少
更新时间：18:33 2026-05-26 HKT
发布时间：18:33 2026-05-26 HKT
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曼联今季无需出战欧洲赛，加上英格兰联赛杯和足总杯亦一轮游，全季各赛事仅踢了40场，合共3600分钟，是整个英超20队之中出赛分钟最少的球队。而最多是新科英超盟主阿仙奴，合共踢了5580分钟。
曼联全季出赛40场 合共3600分钟
今季曼联没有欧战下，英超踢38轮共有3420分钟。他们于英格兰联赛杯第2圈加入，随即不敌英乙甘士比，一场即出局。足总杯第3圈首亮相亦在主场1:2负白礼顿，同样一场下马，3条战线合共40场只踢了3600分钟，是20支英超球队中出赛分钟最少的球队。包尾大幡狼队于英足杯和英联杯都过到3关，全季踢了44场，比红魔多了360分钟。
阿仙奴今季出赛分钟最多
全季出赛分钟最多的球队，就是阿仙奴，各比赛累计5580分钟；而曼城、车路士和水晶宫则有5340分钟，一起并列第2位。
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