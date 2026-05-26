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欧联│阿仙奴周一红假休息 周二复操备战决赛 周四前往匈牙利

足球世界
更新时间：16:34 2026-05-26 HKT
发布时间：16:34 2026-05-26 HKT

阿仙奴完成英超夺冠任务后，将焦点转移到欧联赛场，准备周六对巴黎圣日耳门(PSG)的欧联决赛，争做双冠王。该队周一趁红假让全队休息放松，周二重新集训练集，到周四就出发前往比赛地点匈牙利布达佩斯，周六傍晚对决赛。此外球会亦预定周日举行胜利巡游，庆祝英超夺冠和潜在的欧联冠军。

枪手周一红假休息 周四飞往匈牙利

周日英超煞科日阿仙奴尽派后备下，作客2:1击败水晶宫，以完美姿态完成联赛，并以胜仗迎接欧联决赛。该队已为这场终极大战作周详准备，《Football London》报导，球队趁周一的银行假期，全队休息一天享受家庭乐。大军周二返回训练基地练习，周日英超煞科日出战的球员主要进行恢复性训练，未出赛的战将就进行高强度练习。球队于周三和周四进行完整的训练，并在周四下午飞往匈牙利布达佩斯，适应场地和备战对PSG。

周日下午举行胜利巡游

此外，枪手亦已预定了在周日下午2时于伦敦北部举行胜利巡游，相关详情在周三公布。

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