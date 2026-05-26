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「赛⾺会好动城市计划－活⼒街头⾜球嘉年华」6⽉开波 免费体验铁笼⾜球 × 泡泡⾜球 × 技巧挑战　引发全城⾜球热潮

足球世界
更新时间：16:21 2026-05-26 HKT
发布时间：16:21 2026-05-26 HKT

今个初夏，由香港赛⾺会慈善信托基⾦策划及捐助、香港游乐场协会联合主办的「赛⾺会好动城市计划 — 活⼒街头⾜球嘉年华」，将于2026年6⽉4⽇⾄7⽇举⾏。届时，屯⾨市广场中庭将化⾝成街头⾜球游乐场，免费向公众开放，让参加者在轻松氛围中接触运动，体验结合竞技与娱乐的⾜球盛会。

沉浸式街头⾜球体验　齐齐落场开波

「赛⾺会好动城市计划 — 活⼒街头⾜球嘉年华」以近年深受年轻⼈欢迎的「街头⾜球」为主题，设计多个互动体验区，适合不同年龄层参与。现场设有多元⾜球活动，包括射球、运球、传球及顶头锤等摊位挑战、⾜球技巧关卡，以及花式⾜球体验班，让参加者在游戏中锻炼技巧，感受街头⾜球的节奏与趣味。 同场亦设有「铁笼⾜球」（Cage Soccer）体验区，成为现场焦点之⼀。此类玩法源于街头⽂化，以⾼节奏及⾼对抗⾒称，场地四周设有围网，没有界外限制，⾜球可透过反弹持续进⾏，⼤幅提升比赛连贯性与观赏性。现场同时提供⾜球班、泡泡⾜球及⼀对⼀限时挑战，带来节奏明快且具娱乐性的互动体验。

运动结合创科　3D打印⼯作坊登场

除了⾜球活动，场内亦设有3D打印⼯作坊，让参加者亲⼿制作专属⾏⼭扣，融合创意与运动元素。⼯作坊由赛⾺会好动城市计划的运动产业培训项⽬「体职」学员带领，学员完成培训后于现场担任导师，应⽤所学技能，展现运动与创科跨界结合，同时体现⻘年发展潜⼒。

6⽉6⽇焦点　明星对战学员

6⽉6⽇（星期六）将举⾏重点活动，由萤花女⼦⾜球队成员暨艺⼈陈乐琳（Loklam）及歌⼿吴梓清（Mona）现⾝参与，并上演「2对2⾜球明星表演赛」。两位嘉宾将与赛⾺会好动城市计划的五⼈⾜球班的学员同场竞技，呈现由训练走向实战的成果，突显团队合作与⾃我提升。

延伸推动 Fit Friday 及 Fit Hubs

赛⾺会好动城市计划亦积极推动不同活动，积极⿎励市⺠将运动融入⽣活， 例如推出「Fit Friday」，活动于星期五晚上举⾏，贴合上班族⽣活节奏，将「Happy Friday」转化为更健康、更具活⼒的「Fit Friday」，让⼤众在轻松氛围中享受运动带来的乐趣。计划亦会于各区推动设立「Fit Hub」，提供运动空间及所需装备，⽅便⼤众随时参与运动，营造全⺠运动的社区氛围 。

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